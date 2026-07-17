Dos formas de entender la final: Felipe VI y Trump confirman asistencia en el palco mientras Milei se aferra a su cábala y Sánchez busca un hueco a contrarreloj

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 16 de julio, 2026

La final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina no solo se jugará en el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey, sino también en los despachos presidenciales. A pocas horas del trascendental partido, las dos naciones finalistas exhiben enfoques radicalmente opuestos para vivir el encuentro.

Mientras el presidente argentino, Javier Milei, ha decidido priorizar el rigor de sus rituales de la suerte sobre el protocolo internacional, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, ha protagonizado un apresurado giro de agenda en un intento de última hora por asegurar su presencia en el palco presidencial.

La Moncloa trabajaba inicialmente bajo la premisa de que Sánchez no viajaría a los Estados Unidos debido a compromisos oficiales ineludibles, incluyendo una visita de Estado a Argelia programada para el lunes.

Sin embargo, tras confirmarse que la selección española disputará el título, el ejecutivo socialista ha rectificado drásticamente. Fuentes oficiales del gobierno español confirmaron a la cadena COPE el cambio de planes con un mensaje directo: "Estamos intentando cuadrar agenda para poder asistir a la final del Mundial".

La inquebrantable cábala de Milei: la chaqueta de YPF y la calefacción apagada

En el extremo opuesto de la planificación política se encuentra Javier Milei. El líder argentino dejó claro que "de ninguna manera" romperá los hábitos que, según sus creencias, han guiado el éxito de la Albiceleste durante el último mes.

En una entrevista concedida a la emisora de radio El Observador, Milei confirmó que verá el decisivo encuentro desde la residencia oficial de Olivos junto a su hermana, rechazando cualquier viaje diplomático por una cuestión de estricta "cábala".

"Voy mirando los partidos desde Olivos como el primer día. Es una cábala", explicó el mandatario. Milei relató detalladamente su particular ritual, el cual incluye ver el partido vistiendo una chaqueta de la compañía petrolera estatal YPF y manteniendo la calefacción apagada:

"Como hacía frío y no enciendo la calefacción, usé una chaqueta de la compañía petrolera. El día con Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué, nos hicieron un gol. Me la volví a poner y no me la saqué más".

Un palco con Felipe VI y Donald Trump

A diferencia de las dudas de Sánchez y la calculada ausencia de Milei, la representación institucional de primer nivel en el MetLife Stadium está plenamente asegurada.

La Casa Real española confirmó la asistencia del rey Felipe VI, quien viajará a Nueva Jersey acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía para respaldar a la delegación nacional en esta cita histórica.

En el palco también estará presente el presidente Donald Trump, quien no solo presenciará el encuentro sino que participará en la entrega del trofeo al campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó que la asistencia del mandatario "pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos".

Ante las preguntas de la prensa sobre si Trump apoyará a la Argentina de su estrecho aliado político, Javier Milei, o a la España de Pedro Sánchez —con cuyo ejecutivo mantiene marcadas discrepancias diplomáticas—, Leavitt reconoció con humor: "Es una pregunta muy buena, y me arrepiento de no habérselo preguntado al presidente antes de venir aquí".