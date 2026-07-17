Adam Silver: Caitlin Clark se ha convertido en un balón político

Publicado por Williams Perdomo 17 de julio, 2026

El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó este jueves que la controversia en torno a la estrella de Indiana Fever, Caitlin Clark, trasciende las decisiones arbitrales y aseguró que la jugadora se ha convertido en un “balón político".

Según Reuters, Silver hizo las declaraciones durante su participación en el Game Plan Summit, realizado en Nueva York y presentado por CNBC y Boardroom. El directivo sostuvo que el debate sobre Clark no se limita a las faltas sancionadas —o no sancionadas— durante los partidos, sino que ha adquirido una dimensión mayor en el país.

El debate se intensificó luego de un incidente ocurrido el 24 de junio, cuando la alera de Phoenix Mercury, Alyssa Thomas, golpeó con el puño cerrado el cuello de Clark mientras intentaba levantarse en una jugada por un balón dividido. La acción no fue sancionada durante el encuentro, que Phoenix ganó 111-109.

Posteriormente, la WNBA impuso a Thomas una falta flagrante retroactiva, una suspensión de un partido y una multa de 1.000 dólares, al determinar que realizó un contacto imprudente con su puño en la garganta de Clark. La jugadora calificó el incidente como accidental.

Thomas también denunció que ella y su familia recibieron amenazas de muerte, acoso y ataques racistas tras el episodio, en medio de un debate más amplio sobre la seguridad de las jugadoras y el comportamiento en redes sociales alrededor de la liga.

“En última instancia, los asuntos relacionados con Caitlin Clark no tienen que ver principalmente con el arbitraje”, dijo Silver. “He llegado a conocer muy bien a Caitlin. Es una jugadora increíble y también una persona increíble. Quiere concentrarse en ser la mejor jugadora posible. Y se ha convertido en una especie de balón político en este país, lo cual me parece increíblemente injusto para ella”.

Silver declinó comentar un reporte de Sports Business Journal según el cual habría presionado a la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, para suspender a Thomas, al señalar que sería injusto tanto para Engelbert como para Clark.

No obstante, el comisionado de la NBA reconoció que “no hay ninguna duda” de que el arbitraje en la WNBA debe mejorar.