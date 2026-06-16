Publicado por Alejandro Baños 16 de junio, 2026

Escribirán un nuevo capítulo en su legendaria trayectoria. Venus y Serena Williams volverán a unir fuerzas en el césped de Wimbledon, tras recibir una invitación formal de los organizadores para disputar el cuadro de dobles femenino del tercer Grand Slam de la temporada.

"Bienvenidas de nuevo", dijo el torneo a través de un post en X. Wimbledon les concedió la wild card —invitación especial para jugadores que, por falta de actividad reciente, no cuentan con el ranking suficiente para clasificarse de forma automática—.

Una reaparición de ensueño que se dará tras casi cuatro años de ausencia y que promete ser uno de los momentos más destacados del mundo del deporte este año, reavivando el legado de una de las parejas femeninas más letales de la historia del tenis. La última vez que las hermanas Williams jugaron juntas fue en septiembre de 2022, cuando se despidieron en el US Open.

Venus y Serena Williams, imbatibles en el Grand Slam

A nivel individual, cosecharon un total de 30 títulos de Grand Slam —23 para Serena y siete para Venus—, un palmarés que a veces eclipsa sus descomunales éxitos en dobles. Juntas no solo formaron una de las parejas más temibles de la historia del tenis, sino que redefinieron la potencia, la complicidad y el éxito colectivo.

La estadística más demoledora de las hermanas Williams en la modalidad de dobles es su efectividad en los momentos de máxima presión: ganaron las 14 finales de Gran Slam que disputaron entre 1999 y 2016.Su vitrina conjunta se distribuye de la siguiente manera:

Abierto de Australia : cuatro títulos (2001, 2003, 2009, 2010).

: cuatro títulos (2001, 2003, 2009, 2010). Roland Garros : dos títulos (1999, 2010).

: dos títulos (1999, 2010). Wimbledon : seis títulos (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016).

: seis títulos (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016). US Open: dos títulos (1999, 2009).

Además, lograron tres medallas de oro olímpicas (Sidney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012) y alcanzaron de forma simultánea el número uno del ranking WTA, tanto en individual como en dobles.

Con la incógnita sobre su ritmo competitivo, las hermanas Williams están ante la oportunidad de agrandar su leyenda en dobles.