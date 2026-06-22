Draft de la NBA 2026: ¿quiénes son los favoritos?

Adam Silver y Cooper Flagg, en el Draft de la NBA 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 22 de junio, 2026

Terminada la temporada 2025-2026 —en la que los New York Knicks volvieron a conquistar el Trofeo Larry O'Brien 53 años después—, llega uno de los momentos más esperados de cada curso de la mejor liga de baloncesto del mundo: el Draft de la NBA.

Tras un exhaustivo ojeo y seguimiento, las 30 franquicias de la NBA se disponen a seleccionar a nuevos jugadores jóvenes procedentes de la NCAA o del baloncesto internacional este martes y miércoles para que se unan a sus filas y refuercen sus aspiraciones.

Con la lotería decidida y los Washington Wizards en posesión del codiciado primer pick, solo queda saber quién es la figura de esta generación que será seleccionado en primera posición, sucediendo a Cooper Flagg (Dallas Mavericks).

Los favoritos para el Draft 2026

Este año no hay un consenso absoluto —como sí hubo cursos atrás con Victor Wembanyama, Zaccharie Risacher o el propio Flagg—, lo que añade un extra de drama al podio. Estos son los talentos que dominan las quinielas para lograr ser seleccionados en el primer pick:

AJ Dybantsa (BYU Cougars / Alero). Para muchos analistas, el jugador con el techo más alto. Un alero moderno con un físico privilegiado, capacidad atlética y una facilidad para anotar en aislamiento y castigar la zona media.

(BYU Cougars / Alero). Para muchos analistas, el jugador con el techo más alto. Un alero moderno con un físico privilegiado, capacidad atlética y una facilidad para anotar en aislamiento y castigar la zona media. Darryn Peterson (Kansas / Base). Un creador de juego capacitado para hacer historia en la NBA. Tiene un manejo de balón fascinante y un rango de tiro profundo.

(Kansas / Base). Un creador de juego capacitado para hacer historia en la NBA. Tiene un manejo de balón fascinante y un rango de tiro profundo. Cameron Boozer (Duke / Pívot). Hijo del histórico Carlos Boozer, lleva el baloncesto en la sangre Ofrece regularidad y la madurez de un veterano, además de ser un buen reboteador.

(Duke / Pívot). Hijo del histórico Carlos Boozer, lleva el baloncesto en la sangre Ofrece regularidad y la madurez de un veterano, además de ser un buen reboteador. Caleb Wilson (North Carolina / Pívot). Pura electricidad. Su versatilidad defensiva y agilidad para su estatura lo convierten en un atractivo para franquicias que buscan recursos como los suyos.

(North Carolina / Pívot). Pura electricidad. Su versatilidad defensiva y agilidad para su estatura lo convierten en un atractivo para franquicias que buscan recursos como los suyos. Mikel Brown Jr. (Louisville / Base). El base más vistoso de la camada. Con una visión de juego y una capacidad para meter canastas inverosímiles, ha escalado puestos en los últimos meses gracias a su descaro en la dirección de juego.

(Louisville / Base). El base más vistoso de la camada. Con una visión de juego y una capacidad para meter canastas inverosímiles, ha escalado puestos en los últimos meses gracias a su descaro en la dirección de juego. Keaton Wagler (Illinois / Base). Destacado por su versatilidad, habilidad y físico, su puntería hace que sea considerado como un tirador de élite.

¿Dará un hispano la sorpresa?

A pesar de que las posibilidades son muy remotas, dos hispanos aparecen entre los jugadores que pueden dar la sorpresa y alcanzar cotas altas del Draft 2026.

El primero de ellos es el pívot español Aday Mara. Tras un año sólido en NCAA, las predicciones lo catapultan a las puertas de la lotería (puesto 11), sonando con fuerza para encajar en el sistema de franquicias como los Golden State Warriors.

Después aparece el nombre de Karim López. El alero mexicano se ha consolidado como la gran esperanza del baloncesto de su país. Los analistas valoran su madurez internacional y su capacidad para aportar en ambos lados de la cancha, situándolo firmemente en los mocks de primera ronda, entre el puesto 13 y el 18.