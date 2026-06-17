US Open: Scottie Scheffler, a las puertas de la inmortalidad

Publicado por Alejandro Baños 17 de junio, 2026

Solo le queda un muro por derribar para entrar en el Olimpo del golf y colocar su nombre junto a las leyendas más grandes de todos los tiempos. Scottie Scheffler, número uno del ranking PGA Tour, afronta este US Open —que comienza este jueves— con un objetivo grabado a fuego en la mente: conquistar el último major que le falta y completar el Grand Slam.

A sus 29 años, Scheffler ya sabe lo que es ganar el Masters de Augusta (2022 y 2024), el PGA Championship (2025) y el Abierto Británico (2025). Ahora, el exigente campo de Shinnecock Hills dictará si está listo para alcanzar la inmortalidad deportiva.

El mejor jugador del momento nunca ha escondido su deseo.

"Me encantaría poder ganar el US Open. Es un torneo que me encanta. Amo a mi país, me encantaría poder ganarlo", dijo en declaraciones recogidas por AFP. "Ganar el Grand Slam creo que es algo con lo que cualquier golfista soñaría".

McIlroy, su máximo rival

Vencer en el US Open este domingo situaría a Scheffler en la mesa de los golfistas que completaron el Grand Slam. Un grupo conformado por Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Gene Sarazen, Ben Hogan y Rory McIlroy.

El jugador norirlandés, número dos del ranking PGA Tour y ganador de seis majors, es el máximo rival de Scheffler en el US Open. McIlroy completó el Grand Slam en 2025, año en el que conquistó el Masters de Augusta.

Al margen de Scheffler y McIlroy, hay otros jugadores —que, incluso, saben lo que es ganar el US Open— que han presentado sus credenciales. Entre ellos se encuentran el español Jon Rahm (campeón en 2021); los estadounidenses Xander Schauffele, Cameron Young, Bryson DeChambeau (2020 y 2024) y el vigente campeón, J. J. Spaun (2025); o el británico Matt Fitzpatrick (2022).