Noah Lyles bate el récord mundial de los 150m

Noah Lyles, tras batir el récord mundial de los 150m AFP .

Publicado por Alejandro Baños 16 de junio, 2026

El atleta estadounidense Noah Lyles batió el récord mundial en la modalidad de los 150 metros en Ostrava (República Checa), durante la celebración de la Ostrava Golden Spike.

Con un tiempo de 14 segundos y 67 centésimas, Lyles superó la mejor marca de los 150m, establecida por el atleta jamaicano Kishane Thompson en abril (14,92).

Lyles, de 28 años, se impuso en la carrera al atleta sudafricano Sinesipho Dambile (14,78) y al joven australiano Gout Gout (14,96).

Con este nuevo récord y triunfo, Lyles agiganta un palmarés en el que figuran una medalla de oro olímpica (París 2024) y dos de bronce (Tokio 2020 y París 2024).

También posee cinco medallas de oro, una de plata y una de bronce del Campeonato Mundial de Atletismo