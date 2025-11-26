'O Rei', en manos de 'O Príncipe': la familia de Neymar Jr. compra los derechos comerciales de Pelé

Publicado por Alejandro Baños 26 de noviembre, 2025

La empresa propiedad de la familia de Neymar Jr., NR Sports, compró los derechos comerciales de la marca que era de Pelé, con el objetivo de que la figura del que es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol perdure en el tiempo.

En declaraciones recogidas por AFP, el padre del actual futbolista del Santos F.C., Neymar Santos Sr., confirmó la adquisición por parte de su compañía, asegurando que la marca de Pelé es "muy fuerte".

"Estamos muy orgullosos", dijo el padre de Neymar Jr. "Creo que es una marca muy fuerte. Queremos realzar su identidad y traerla al momento actual".

Por su parte, Ney relató, a través de un video difundido por NR Sports, que Pelé "nació para cambiar todo", no solo "para jugar o cambiar el juego".

"Hoy es un día para celebrar y yo soy uno más en esa celebración. Pelé nunca dejó de ser nuestro y ahora él es oficialmente de Brasil, de nuevo y para siempre", señaló Neymar Jr., refiriéndose a que la marca estaba más valorada fuera que en su país natal.

Flávia, hija de Pelé, también quiso referirse a la transacción de la marca de su padre. "No hay palabras para describir la emoción por traer de vuelta una marca que es alma, humanidad, amor. No tiene precio (...). Como su hija, me siento honrada y feliz", subrayó la hija de O Rei, como coloquialmente se conoce a Pelé.

Con esta operación de compra, NR Sports podrá explotar comercialmente el nombre y la imagen de Pelé.

O Rei murió el 29 de diciembre de 2022 a los 82 años. Su ejemplaridad y su calidad técnica sobre los terrenos de juego, además de los más de 700 goles que anotó y los títulos, individuales y colectivos, que conquistó durante su brillante trayectoria, son argumentos suficientes para ser uno de los pocos los futbolistas que tienen el privilegio de ser recordados, cuyos nombres perduran con el paso de los decenios.