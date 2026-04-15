El PSG da una exhibición y el Barcelona cae eliminado ante el Atlético en los cuartos de la Champions

Publicado por Víctor Mendoza 15 de abril, 2026

(AFP) Un París Saint-Germain superior, con otro 2-0 al Liverpool, esta vez en Anfield y con doblete de Ousmane Dembélé, y el Atlético, superviviente en su estadio ante el Barcelona (derrota 2-1, triunfo 2-0 en la ida), avanzaron este martes a las semifinales de la Liga de Campeones.

En Liverpool, los dos goles bajo la la lluvia fueron obra del Balón de Oro Dembélé; primero con un disparo con la zurda desde la media luna del área (72'), antes culminar a puerta vacía tras pase de Bradley Barcola (90+1') una contra parisina.

Los Reds, sin títulos

"Son los cuartos, en un estadio como este, y aunque ganamos 2-0 en la ida sabíamos que iba a ser difícil. En cualquier caso hay que sufrir si quieres llegar hasta el final en esta competición", dijo Dembélé.

Como ya hiciera la temporada pasada, en la que terminó levantando la primera Orejona de su historia, el PSG se embala en la primavera europea cuando llega la fase decisiva.

"Estoy muy orgulloso porque especialmente en la primera parte controlamos el partido, jugando en campo contrario, lo que es muy difícil en un estadio con esta atmósfera", dijo el técnico parisino Luis Enrique.

El PSG cuajó un partido serio ante el vigente campeón de la Premier League, en el que la leyenda Mohamed Salah fue suplente -salió en el minuto 30 por la lesión, aparentemente grave, del francés Hugo Ekitiké-, y ahora esperan rival en semifinales, que se conocerá el miércoles al término del Bayern Munich-Real Madrid (2-1 en la ida para los alemanes).

"Ekitiké se hizo mucho daño, es una lesión bastante grave, no sé si volverá a jugar esta temporada", dijo el técnico de los Reds Arne Slot.

El mayor susto para los visitantes llegó mediada la segunda mitad, cuando el árbitro señaló el punto de penal por derribo del central ecuatoriano Willian Pacho sobre el argentino Alexis Mac Allister. Aunque la revisión del VAR determinó que el contacto no fue lo suficientemente intenso.

Con esta nueva decepción el Liverpool cerrará el curso sin títulos y la continuidad de Slot queda comprometida con la afición pidiendo que su antiguo centrocampista Xabi Alonso se siente en el banquillo.

Yamal y Ferran no son suficientes

En el estadio Metropolitano, en un duelo trepidante, el Atlético hizo bueno su triunfo en el Camp Nou con una dulce derrota ante un Barcelona que, como en la ida, volvió a finalizar con diez futbolistas tras la expulsión de Eric García (79').

Los azulgranas parecían encarrilar la remontada con los goles de Lamine Yamal (4') y Ferrán Torres (24'), pero el tanto de Ademola Lookman (31') dio el pase al Atlético.

"Contentísimos. Eliminar al Barça con el nivel que tienen... Hoy al principio nos costó pero el equipo supo sobreponerse. El esfuerzo ha sido enorme y somos justos vencedores de la eliminatoria", resumió el capitán local Koke.

Opinión no compartida por el técnico azulgrana Hansi Flick: "Hicimos una primera parte fantástica... Es muy decepcionante para todos. Cuando ves ambos partidos, merecimos llegar a la semifinal".

El equipo de Diego Simeone se medirá en semifinales con el ganador de la eliminatoria que completarán el miércoles el Sporting de Portugal y el Arsenal, que defenderá en su cancha el 1-0 conseguido en Lisboa la pasada semana.

Musso hace olvidar a Oblak

Los rojiblancos vuelven a semifinales de Champions por primera vez desde 2017 cuando cayeron ante el Real Madrid, a la postre ganador del torneo.

Su gran rival también les derrotó en la finales de la Champions de 2014 y 2016, con Simeone ya en el banquillo.

Su pase europeo servirá a los rojiblancos para ganar moral de cara a la final de Copa del Rey que jugarán el sábado contra la Real Sociedad.

El Barcelona se topó con una excelente actuación del arquero argentino Juan Musso, con un puñado de intervenciones que hicieron olvidar al habitual titular, Jan Oblak, en el banquillo tras su lesión.

El uruguayo Ronald Araujo, que había salido como delantero en la recta final, contó con un último remate de cabeza en boca de gol pero no acertó (90+7').