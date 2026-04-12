Tigres da lección a Chivas mientras Pachuca y Cruz Azul clasifican a cuartos

Publicado por Víctor Mendoza 12 de abril, 2026

Con dos asistencias y un gol del argentino Ángel Correa, los Tigres golearon 4-1 al líder Guadalajara, y el Pachuca clasificó a cuartos de final al vencer 4-2 al Santos, el sábado por la decimocuarta fecha del torneo Clausura 2026 mexicano.

El Cruz Azul también clasificó al empatar 1-1 con el América en el regreso de la liga local al remodelado estadio Banorte (Azteca).

En el estadio Universitario, Los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro llegaron a 20 puntos y se colocaron en el sexto peldaño de la tabla.

Al consumar su sexto triunfo, los felinos recuperaron su lugar en la zona de clasificación a los cuartos de final que habían perdido el viernes tras las victorias del León y el Tijuana.

El Rebaño dirigido por el también argentino Gabriel Milito se quedó con 31 unidades, aún en el liderato y ya clasificado a los cuartos.

El Guadalajara sufrió su tercera derrota en el torneo. El común denominador de sus tres tropiezos es que han sido de visita ante equipos favoritos al título: Cruz Azul, Toluca y ahora Tigres.

La brillante exhibición de Angelito Correa comenzó en el primer tiempo con dos pases para gol que aprovecharon el argentino Juan Brunetta (1-0 al minuto 16) y el uruguayo Rodrigo El Búfalo Aguirre (2-1 al 42').

Las Chivas emparejaron momentánemente el marcador (1-1 al 25') con anotación de Daniel Aguirre.

Correa marcó el 3-1 con un remate de cabeza, apenas 15 segundos después de iniciada la segunda mitad.

Brunetta sentenció el 4-1 (80') y se confirmó como mejor anotador de los Tigres en el torneo con cinco goles.

Pachuca clasifica a cuartos de final

En el estadio Hidalgo, el local Pachuca (3º) vino de atrás para arrollar 4-2 al colista Santos (18º).

Con su octava victoria, los Tuzos del Pachuca del entrenador argentino Esteban Solari llegaron a 28 puntos y se convirtieron en el segundo equipo clasificado a cuartos de final.

Los Guerreros del Santos del director técnico mexicano Roberto Tapia sufrieron su novena derrota y quedaron con nueve unidades en el fondo de la clasificación.

El argentino Lucas di Yorio adelantó al Santos al minuto 1. El Pachuca remontó con tripleta de Víctor Guzmán (15', 35', 60') y gol de Carlos Sánchez (72').

Jonatan Ramírez, en propia puerta (89'), hizo el 4-2 para los Guerreros.

- Cruz Azul empata y clasifica -

Las Águilas del América (7º) y La Máquina del Cruz Azul (2º) empataron 1-1 en el estadio Banorte.

El América del entrenador brasileño André Jardine acumuló su tercer partido sin ganar en la liga y llegó a 19 puntos.

El Cruz Azul, con cuatro jornadas sin victoria, tiene ahora 28 unidades y es el tercer clasificado.

Patricio Salas (17') adelantó a las Águilas. Omar Campos (45'+3) igualó por La Máquina.

En el estadio La Corregidora, los Gallos Blancos del Querétaro (14º) se impusieron 3-1 a los Rayos del Necaxa (12º).

En su primer torneo con el entrenador chileno Esteban El Chino González, el Querétaro consiguió su tercer triunfo y llegó a 15 puntos.