Comienza una era sobre el diamante: el ABS, protagonista de la MLB 2026

Publicado por Alejandro Baños 24 de marzo, 2026

El enfrentamiento se encuentra en la novena entrada y hay empate en el marcador. De repente, el lanzador suelta una recta de 100 millas por hora que parece rozar la esquina exterior. El receptor atrapa la pelota con maestría, pero el umpire canta: "Ball four!". Hasta la fecha, esto acababa con fuertes discusiones e, incluso, expulsiones. Sin embargo, a partir de este miércoles, el desenlace puede ser distinto.

La nueva temporada de las Grandes Ligas trae una novedad que puede ser determinante en ciertos momentos del juego. Es el denominado Automated Ball-Strike System o ABS, un método repleto de tecnología que ayudará a los umpires a resolver jugadas dudosas y que estará presente prácticamente en todos los enfrentamientos.

¿Qué es el ABS? ¿Cuándo se usará y cuántas veces se puede solicitar?

El ABS, que fue aprobado por el Comité Conjunto de Competición en septiembre de 2025, es un sistema que estará compuesto de doce cámaras de última generación (5G), capaces de captar movimientos a gran velocidad y que estarán instaladas en posiciones de cada uno de los estadios previamente estudiadas y examinadas.

Es similar al Hawk-Eye, técnica usada en otros deportes —como, por ejemplo, el tenis— para saber si la jugada es correcta o incorrecta.

Cada equipo podrá solicitar la revisión de una jugada mediante el ABS dos veces por juego; en el caso de haber una entrada extraña, se añadirá a cada equipo un desafío más siempre y cuando no le queden. De hacerlo, uno de los peloteros tendrá que tocarse el casco o la gorra y expresarlo mediante la palabra para que el umpire acuda a la tecnología.

Si el ABS da la razón al umpire, ese equipo se quedará con una petición de revisión más; si no, mantendrán las dos revisiones. Una vez se haya terminado de examinar la jugada, el umpire realizará una señal tanto a los jugadores como al público para dar su veredicto.

El sistema ha sido probado en ligas menores desde 2022 y en el Spring Training de la MLB el pasado año. Además, se calcula que la duración desde que se solicita hasta que el umpire dicta sea de unos 15 segundos.

"Preserva el papel del umpire"

Desde que comenzó a hablarse de la implantación del ABS, las críticas y dudas no dejaban de aparecer. Principalmente, porque se consideraría que la figura del umpire dejaría de tener su relevancia, sobre todo en momentos determinantes. También porque el "arte" del engaño por parte del receptor se extinguiría.

A ello respondió el comisionado de la MLB. "Los anteriores cambios en las reglas aprobados por el Comité Conjunto de Competición han demostrado su eficacia y han dado un nuevo impulso al deporte. Con el ABS seguimos el mismo proceso, que comenzó escuchando a los aficionados, llevando a cabo pruebas exhaustivas en las ligas menores y esforzándonos en cada paso por mejorar el juego", dijo Rob Manfred.

"A lo largo de este proceso, hemos trabajado para implementar el sistema de una manera que resulte aceptable para los jugadores. La clara preferencia de los jugadores por el formato de «desafío» frente al uso de la tecnología para arbitrar cada lanzamiento fue un factor clave a la hora de determinar el sistema que anunciamos hoy. Felicito al Comité Conjunto de Competición por haber logrado el equilibrio adecuado entre preservar el papel fundamental del umpire en el juego y la capacidad de corregir una decisión errónea en una situación de gran importancia, todo ello sin alterar el ritmo y la fluidez del juego", añadió el comisionado de la MLB.

La primera aparición del ABS será en el duelo inaugural entre los Gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York en el Oracle Park de California.