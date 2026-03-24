Los peloteros hispanos que serán el foco en la nueva temporada de las Grandes Ligas

Francisco Lindor, pelotero de los Mets de Nueva York ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 24 de marzo, 2026

Este miércoles, la nueva temporada de las Grandes Ligas (MLB) comienza, con los Dodgers de Los Angeles como los rivales a batir. La franquicia californiana captará gran parte de la atención mediática debido a que busca conseguir su tercer título consecutivo.

Pero también habrá otros aspectos del juego que serán el foco de esta nueva campaña de la MLB, como, por ejemplo, la actuación de todos y cada uno de los peloteros hispanos sobre el diamante. En el último Clásico Mundial, en el que Venezuela logró su primer título tras derrotar a Estados Unidos en la final, ya se vio lo que son capaces de hacer.

Algunos de esos peloteros hispanos ya son estrellas consolidadas en las Grandes Ligas, otros buscan crecer y hacerse un hueco entre los mejores.

A continuación, una lista de algunos peloteros hispanos que destacarán en la nueva temporada de las Grandes Ligas.

Juan Soto (Mets de Nueva York)

Juan Soto, pelotero de los Mets de Nueva YorkBrad Penner-Imagn Images/Sipa USA / Cordon Press.

Juan Soto fue el protagonista de uno de los traspasos más mediáticos y polémicos de la historia de la MLB en 2024. El pelotero dominicano, de 27 años, guiará a los Mets de Nueva York en su lucha por conquistar su tercera Serie Mundial, algo que no consigue la franquicia desde 1986.

Francisco Lindor (Mets de Nueva York)

Francisco Lindor, pelotero de los Mets de Nueva YorkZUMAPRESS.com / Cordon Press.

Al lado de Soto estará Francisco Lindor. El pelotero puertorriqueño, de 32 años, aportará con su experiencia y liderazgo sobre el diamante. Su rapidez con las manos, su inteligencia sobre el diamante y su maestría le caracterizan.

Vladímir Guerrero Jr. (Blue Jays de Toronto)

Vladímir Guerrero Jr., pelotero de los Blue Jays de TorontoZUMAPRESS.com / Cordon Press.

Aunque nació en Montreal, sus orígenes son dominicanos. Vladímir Guerrero Jr., de 27 años y miembro de una importante dinastía de las Grandes Ligas —hijo del expelotero Vladímir Guerrero y sobrino del expelotero Wilton Guerrero—, se quedó a un paso de alzar el título de la Serie Mundial con los Blue Jays de Toronto la pasada temporada.

José Ramírez (Guardianes de Cleveland)

José Ramírez, pelotero de los Guardianes de Cleveland, en 2018ZUMAPRESS.com / Cordon Press.

Otra de las estrellas hispanas consolidadas y respetadas en las Grandes Ligas, José Ramírez, de 33 años, fue partícipe del subcampeonato de los Guardianes de Cleveland (cuando eran los Indians de Cleveland) en 2016. Esta será su décimo cuarta temporada en la franquicia de Ohio.

Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta)

Ronald Acuña Jr., pelotero de los Bravos de Atlanta, con su familiaBrett Davis-Imagn Images/Sipa USA / Cordon Press.

Campeón del Clásico Mundial 2026 con el combinado nacional venezolano, a Ronald Acuña Jr., de 28 años, le caracteriza la velocidad y potencia en el bateo. Disputará su novena temporada con los Bravos de Atlanta.

Fernando Tatis Jr. (Padres de San Diego)

Fernando Tatis Jr., pelotero de los Padres de San Diego, en 2023ZUMAPRESS.com / Cordon Press.

Con una de las velocidades de salida de bola más altas de la liga, el dominicano Fernando Tatis Jr., de 27 años, es una de las estrellas de los Padres de San Diego. Marcado por la contundente sanción que recibió en 2022 por dar positivo en un control antidopaje.

Elly De La Cruz (Rojos de Cincinnati)

Elly De La Cruz, pelotero de los Rojos de CincinnatiBrett Davis-Imagn Images/Sipa USA / Cordon Press.

Con una velocidad que desafía a la lógica y una fuerza en el golpeo descomunal, el dominicano Elly De La Cruz, de 24 años, sigue defendiendo los colores de los Rojos de Cincinnati, algo que lleva haciendo desde 2023.

José Altuve (Astros de Houston)

José Altuve, pelotero de los Astros de Houston, en 2019ZUMAPRESS.com / Cordon Press.

Ausente en el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial 2026 —por petición de su equipo—, José Altuve, de 35 años, es el más veterano de esta lista y el que más experiencia podría aportar si todos jugasen juntos en el mismo equipo. Desde que aterrizó en 2011, se mantiene como líder natural los Astros de Houston.

Luis Arráez (Padres de San Diego)

Luis Arráez, pelotero de los Padres de San DiegoAP / Cordon Press.

Otro de los que llevaron al combinado nacional venezolano a triunfar en la última edición del Clásico Mundial. Luis Arráez, de 28 años, tiene en su bolsillo a los aficionados de los Padres de San Diego. Destaca por su visión en el diamante.

Rafael Devers (Gigantes de San Francisco)

Rafael Devers, pelotero de los Gigantes de San FranciscoAP / Cordon Press.

Uno de los peloteros zurdos más temidos de las Grandes Ligas, Rafael Devers, de 29 años, llegó la pasada temporada a los Gigantes de San Francisco procedente de los Medias Rojas de Boston, donde actuó durante casi una década.