Concachampions: Messi llega a los 900 goles en una noche amarga para Miami

Publicado por Carlos Dominguez I afp 19 de marzo, 2026

Lionel Messi alcanzó este miércoles los 900 goles en su extraordinaria carrera profesional, pero el logro quedó opacado por la eliminación del Inter Miami en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El astro argentino llegó a la marca apenas siete minutos después del inicio del partido de vuelta ante el Nashville SC.

Un zurdazo histórico en Fort Lauderdale

El capitán del Inter recibió un pase dentro del área del español Sergio Reguilón, se acomodó el balón y definió con un potente zurdazo que abrió el marcador en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, ciudad vecina a Miami.

Sin embargo, otro argentino, Christian Espinoza, firmó el 1-1 definitivo en el minuto 74, resultado que dejó fuera a Miami por la regla del gol de visitante, tras el 0-0 de la ida en Nashville.

Un golpe al proyecto del Inter

Después de conquistar en 2025 su primer título de la MLS, levantar el trofeo de la Concacaf era la gran meta del Inter para esta temporada.

“Es una noche muy triste, de mucha desilusión. Teníamos la ilusión de avanzar en la competición”, lamentó el técnico Javier Mascherano.

Una noche histórica pese a la eliminación

Aunque la eliminación supone un duro golpe para el ambicioso proyecto del club, el encuentro quedará en la historia como la noche en que Messi alcanzó los 900 goles.

El argentino suma ahora 81 tantos con la camiseta rosa de Miami, además de los 672 que marcó con el FC Barcelona, 32 con el Paris Saint‑Germain y 115 con la selección de Argentina.

Camino al millar de goles

El delantero, de 38 años, había anotado su gol 899 el pasado 7 de marzo en el triunfo 2-1 ante el DC United por la tercera jornada de la MLS.

Cuatro días más tarde no pudo marcar en la ida frente a Nashville, y el sábado anterior Mascherano decidió darle descanso en el duelo ante Charlotte por la liga.

El entrenador buscaba tener a su figura en plenitud para una noche especial para la franquicia, copropiedad de David Beckham, que además significó la despedida del Chase Stadium, su hogar desde su ingreso en la MLS en 2020.