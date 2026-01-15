Nuevo estadio de los Washington Commanders en lugar del RFK: renders, capacidad y fecha de apertura

Publicado por Santiago Ospital 15 de enero, 2026

La firma de arquitectura HKS ha revelado las primeras imágenes del futuro hogar de los Washington Commanders, un proyecto ambicioso que busca revitalizar el panorama urbano de la capital estadounidense. El nuevo recinto será erigido en Washington DC, ocupando el histórico emplazamiento donde antes se encontraba el Robert F. Kennedy Memorial Stadium, universalmente conocido como el RFK Stadium.

Un diseño de vanguardia en el corazón de Washington DC

La firma HKS aseguró que el edificio será una instalación "de última generación", diseñada no solo para la NFL, sino como un motor de actividad constante. El objetivo es celebrar más de 200 eventos anuales, abarcando desde competiciones deportivas hasta entretenimiento y participación comunitaria.

Características principales del nuevo estadio de los Commanders:

Ubicación y terreno : el proyecto se emplazará en un terreno urbano de 180 acres.

Capacidad : tendrá espacio para más de 70.000 espectadores .

Integración urbana : se ampliará el paseo marítimo y el parque del río Anacostia , creando nuevas plazas y zonas verdes.

Impacto social: cerca del 30% del espacio se dedicará a áreas verdes y se contempla la construcción de entre 5.000 y 6.000 viviendas (incluyendo hasta 1.900 unidades de vivienda asequible).

Costado del nuevo estadioHKS/Washington Commanders.

Detalles del diseño: un homenaje al legado del RFK Stadium

El diseño busca un equilibrio entre la modernidad y el respeto al entorno histórico de la ciudad. "Diseñado para conectar el centro histórico con el río Anacostia, el estadio contará con una cúpula transparente y esculpida que establece un perfil dinámico", explicaron desde HKS.

Uno de los puntos clave es su relación con el skyline de la capital. El edificio mantendrá una presencia "discreta" en el lado que coincide con el Capitolio de los Estados Unidos y sus monumentos adyacentes. Además, el proyecto integrará una columnata continua inspirada en el legado arquitectónico del antiguo RFK Stadium, reforzando su papel como hito cívico.

Doble función: la ventaja de local en la NFL y centro cívico

El nuevo estadio de los Commanders se ha concebido con el fútbol americano en su núcleo, buscando ofrecer "la ventaja de local más ruidosa y dinámica de la NFL". Sin embargo, Mark Clouse, presidente de los Washington Commanders, destacó que el concepto va más allá del deporte:

"Este momento subraya la fuerza de nuestra asociación con HKS, cuyo enfoque reflexivo nos ha ayudado a dar forma a un concepto digno de su extraordinario sitio a lo largo del Eje Monumental de DC".

Por su parte, Mark A. Williams, director de sedes globales de HKS, añadió que el diseño está "enraizado en el plan original de L’Enfant [cartógrafo que trazó el plano original de la capital]", escalado al tejido urbano del Distrito para llevar el legado arquitectónico de la ciudad hacia el futuro.

Frente del futuro estadio de los CommandersHKS/Washington Commanders.

Cronograma y próximos pasos: ¿cuándo abrirá el nuevo estadio?

Tras la presentación de estos renders, el proceso entra en una fase de refinamiento técnico y social. La hoja de ruta prevista incluye: