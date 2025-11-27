Trump lamentó el fallecimiento del histórico golfista Frank 'Fuzzy' Zoeller

Publicado por Joaquín Núñez 27 de noviembre, 2025

Frank Fuzzy Zoeller, histórico golfista y dos veces campeón de los títulos 'Major', falleció a los 74 años. Además de por sus dotes deportivos, era conocido por su ingenio y carisma. El medio especializado Golf Digest lo calificó como uno de los golfistas más "afables" del circuito. Donald Trump, amigo personal de Zoeller, lamentó la noticia en sus redes sociales.

Según informó The Associated Press, el director del torneo Insperity Invitational de Houston, Brian Naugle, se enteró de la noticia a través de la hija de Zoeller. Todavía no se ha dado a conocer la causa oficial del fallecimiento.

En 1979, Zoeller se convirtió en el primer jugador desde 1935 en ganar el Torneo de Maestros en su primera participación, algo que nadie ha logrado desde entonces. Su otro gran torneo fue el Abierto de Estados Unidos en 1984, donde disputó una recordada final contra Greg Norman.

En total, Fuzzy Zoeller sumó diez victorias en el PGA Tour, sin contar triunfos en circuitos sénior y otros torneos profesionales.

A finales de la década de 1990, su carrera deportiva se vio salpicada por una broma interpretada como racista contra Tiger Woods.

"Si la gente quería que sintiera el mismo dolor que yo proyectaba en los demás, estoy aquí para decirles que lo han conseguido. He llorado muchas veces. Me he disculpado innumerables veces por palabras dichas en broma que no reflejan quién soy. Tengo cientos de amigos, incluyendo personas de color, que pueden dar fe de ello. Aun así, he aceptado el hecho de que este incidente nunca, jamás, desaparecerá", declaró en una entrevista con Golf Digest en 2008.