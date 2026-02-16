Tyler Reddick se corona en el Daytona 500 al volante de un coche de Michael Jordan

Publicado por Israel Duro 16 de febrero, 2026

Tyler Reddick ganó "La Gran Carrera Americana", pero Michael Jordan fue el que copó los focos. Y es que el ganador de seis anillos de la NBA se va a quedar sin dedos en las manos tras ganar su primer anillo de Daytona 500 como propietario del vehículo ganador.

Para ello, tuvo que sufrir hasta la última vuelta, cuando su piloto consiguió un adelantamiento vertiginoso que Jordan celebró frenéticamente. El para muchos mejor jugador de la historia de la NBA abrazó efusivamente a Reddick en la línea de meta y levantó junto con él el trofeo Harley J. Earl.

De hecho, Reddick, en un Toyota, tan sólo lideró una vuelta el domingo durante toda la prueba: eso sí, la más importante, la que le llevó a cruzar la bandera a cuadros en primer lugar. La prueba estuvo especialmente disputada, como demuestra el hecho de que el piloto de Jordan fuera vigésimo quinto conductor diferente que llegó a marchar en primera posición durante una vuelta, un nuevo récord en las 500 Millas de Daytona.

"La auténtica locura de Daytona"

"Es increíble cómo se desarrolló todo. La auténtica locura de Daytona", señaló a los medios un radiante Reddick. "Ya he perdido la voz de tanto gritar. Nunca pensé que sería campeón de las 500 Millas de Daytona".

No obstante, es la novena vez que Reddick, de 30 años y natural de Corning (California), gana en la Copa NASCAR. Eso sí, es su primer triunfo tras pasar un 2025 en blanco, un año que el piloto dedicó principalmente a su hijo pequeño, al que le detectaron un tumor en el pecho que le afectaba al corazón. Reddick comenzó el año pasado con un segundo puesto en las 500 Millas de Daytona.

"Hasta que no tenga mi anillo, no lo sabré"

Jordan, que el martes cumple 63 años, recibirá un anillo de las 500 Millas de Daytona por su cumpleaños, como copropietario del equipo 23XI Racing. "Me siento como si hubiera ganado un campeonato, pero hasta que no tenga mi anillo, no lo sabré", bromeó la leyenda.