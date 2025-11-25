El hijo de Michael Schumacher correrá en la serie IndyCar

Mick Schumacher (a la derecha), durante su etapa en la Fórmula 1. Imagen de archivo Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 25 de noviembre, 2025

Mick Schumacher, hijo de la leyenda de la Fórmula 1 (F1) Michael Schumacher, correrá en la serie IndyCar a partir de la próxima temporada, tal y como confirmaron tanto el piloto como la competición de automovilismo.

Schumacher, de 26 años, se pondrá al volante de la escudería Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) y portará el número 47.

"Mick Schumacher se une a Rahal Letterman Lanigan Racing para pilotar con el número 47 durante la temporada 2026", informó la serie IndyCar a través de redes sociales.

"Estoy encantado de confirmar hoy que competiré en la Serie IndyCar el próximo año", señaló Schumacher en un comunicado emitido por su nuevo equipo.

Durante su trayectoria, Schumacher ha participado en 43 carreras de Fórmula 1 entre 2021 y 2022 con la escudería Haas, con una sexta posición como mejor resultado, y también compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia con el equipo Alpine en 2024 y 2025.

La temporada de IndyCar comenzará el 1 de marzo de 2026 en St. Petersburgo (Florida) y tendrá como cita estelar las 500 Millas de Indianápolis el 24 de mayo.