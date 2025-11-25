Del infierno al cielo: los Pistons igualan su mejor racha de victorias

Publicado por Alejandro Baños 25 de noviembre, 2025

Una de las franquicias de la NBA con más historias que contar ha cambiado drásticamente su relato en un periodo de tiempo no muy extenso. A finales de 2023, los Detroit Pistons se encontraban en una situación más que dramática, cuando encadenaron 28 derrotas consecutivas, una racha negativa que, hasta la fecha, no ha sido superada. Hoy, la cara que muestran los hombres de Michigan es totalmente distinta.

Gracias al triunfo cosechado frente a los Indiana Pacers (117-122) a domicilio, los Pistons han logrado igualar la mejor racha de victorias de su historia.

Concretamente, el roster dirigido por J.B. Bickerstaff y liderado en el parqué por Cade Cunningham suma 13 triunfos, un récord que también consiguió en las temporadas 1989-1990 y 2003-2004. Curiosamente, en aquellas Finales de la NBA, Detroit consiguió sus dos últimos Anillos.

Frente a los Pacers, el '2' de los Pistons fue el hombre más destacado sobre las maderas. Con un doble-doble (24 puntos y 11 rebotes), Cunningham guio a Detroit a su decimotercera victoria consecutiva.

El pívot Jalen Duren (17 puntos y 12 rebotes) y el sexto hombre Caris LeVert (19 puntos) también figuraron como hombres clave en la victoria de Detroit.

Para que estos Pistons superen la mejor racha de victorias de la historia de la franquicia tendrán que superar a los Boston Celtics este miércoles en una nueva jornada de la NBA Cup 2025.

Triple-doble de Jokic; los Knicks reinan en NYC

Los Denver Nuggets colocaron su decimotercer triunfo en esta temporada regular de la NBA al vencer sin apuros a los Memphis Grizzlies (115-125) en el FedEx Forum de Tennessee. La franquicia de Colorado se mantiene en el segundo puesto de la clasificación de la Conferencia Oeste.

La estrella de los Nuggets, Nikola Jokic, registró un triple-doble (17 puntos, 16 asistencias y 10 rebotes) frente a los Grizzlies. Sin embargo, el serbio no fue el máximo anotador de la franquicia que lidera, siendo superado por Jamal Murray (29 puntos), Peyton Watson (27 puntos) y Cameron Johnson (18 puntos).

En el duelo neoyorquino, los New York Knicks se impusieron en el hogar de los Brooklyn Nets (100-113) con un recital de Karl-Anthony Towns (37 puntos y 12 rebotes), mientras que Jalen Brunson cerró su cuenta con 27 puntos.

Las dos franquicias californianas que participaron en la última jornada, los Golden State Warriors y los Sacramento Kings, no cedieron como locales frente a los Utah Jazz (134-117) y frente a los Minnesota Timberwolves (117-112), respectivamente.

Por otra parte, los Houston Rockets se recompusieron de la derrota frente a los Nuggets en la NBA Cup 2025 venciendo a los Phoenix Suns (92-114) en Arizona y los Miami Heat superaron a unos Dallas Mavericks (106-102) que no levantan cabeza.