Lanús campeón de la Copa Sudamericana al vencer 5-4 por penales al Atlético Mineiro
El portero Nahuel Losada fue la figura al atajar tres disparos desde los doce pasos, incluido uno del ídolo albinegro Hulk.
(AFP) Lanús de Argentina se consagró este sábado como campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 5-4 en definición por penales al brasileño Atlético Mineiro en la final disputada en Asunción.
En la tercera vez que pelea por la corona de esta competición, el Granate de la provincia de Buenos Aires forzó la definición desde el punto penal tras un partido poco destacado en el estadio Defensores del Chaco que finalizó 0-0 tras 120 minutos.
Ahora Lanús tiene en sus vitrinas dos copas de la Sudamericana sumando la de 2013, algo que solo han logrado otros cinco equipos, entre ellos grandes de la región como Boca Juniors e Independiente de Avellaneda.
Palmarés de la Copa Sudamericana
2002 San Lorenzo (Argentina) Atlético Nacional (Colombia)
2003 Cienciano (Perú) River Plate (Argentina)
2004 Boca Juniors (Argentina) Bolívar (Bolivia)
2005 Boca Juniors (Argentina) Pumas (México)
2006 Pachuca (México) Colo Colo (Chile)
2007 Arsenal (Argentina) América (México)
2008 Internacional (Brasil) Estudiantes (Argentina)
2009 Liga de Quito (Ecuador) Fluminense (Brasil)
2010 Independiente (Argentina) Goiás (Brasil)
2011 Universidad de Chile (Chile) Liga de Quito (Ecuador)
2012 Sao Paulo (Brasil) Tigre (Argentina)
2013 Lanús (Argentina) Ponte Preta (Brasil)
2014 River Plate (Argentina) Atlético Nacional (Colombia)
2015 Santa Fe (Colombia) Huracán (Argentina)
2016 Chapecoense (Brasil) Atlético Nacional (Colombia)
2017 Independiente (Argentina) Flamengo (Brasil)
2018 Athletico Paranaense (Brasil) Junior (Colombia)
2019 Independiente del Valle (Ecuador) Colón (Argentina)
2020 Defensa y Justicia (Argentina) Lanús (Argentina)
2021 Athletico Paranaense (Brasil) Red Bull Bragantino (Brasil)
2022 Independiente del Valle (Ecuador) Sao Paulo (Brasil)
2023 Liga de Quito (Ecuador) Fortaleza (Brasil)
2024 Racing Club (Argentina) Cruzeiro (Brasil)
2025 Lanús (Argentina) Atlético Mineiro (Brasil)
Equipos más ganadores (todos con dos títulos):
Lanús (2013, 2025), Liga de Quito (2009, 2023), Boca Juniors (2004, 2005), Independiente (2010, 2017), Athletico Paranaense (2018, 2021), Independiente del Valle (2019, 2022).