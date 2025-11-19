Feliz debut para LeBron en su vigésimo tercera temporada en la NBA

LeBron celebra su debut en la que será su 23a temporada en la NBA Kirby Lee-Imagn Images/Sipa USA / Cordon Press

Publicado por Israel Duro 19 de noviembre, 2025

LeBron James vivió una noche completa este martes. El jugador franquicia de los Lakers, inédito hasta la fecha por lesión, se convirtió en el primer basquetbolista que compite en 23 temporadas de la NBA en el triunfo del martes de Los Angeles Lakers 140-126 ante los Utah Jazz.

King James, coleccionista de todo tipo de récords, dejó una buena impresión física en sus 30 minutos en pista. El alero anotó 11 puntos y repartió 12 asistencias, dejando el peso ofensivo en los hombros de Luka Doncic, que terminó con 37 tantos y 10 asistencias.

"Fue mi primer juego en bastante tiempo, casi siete meses (...). Todo lo que ocurrió esta noche fue como esperaba", declaró LeBron en declaraciones recogidas por AFP. "Fue un poco inestable al principio, obviamente eso era esperable, pero a medida que el juego avanzaba mi victoria mejoró mucho. Me sentí feliz por la forma en que pude mantenerme al nivel de los chicos".

LeBron, que en diciembre cumplirá 41 años, estuvo apartado de los 14 primeros partidos del curso debido a una ciática. Sin su líder, los Lakers exhibieron un rendimiento mejor de lo esperado con 10 victorias y cuatro derrotas.

Máximo anotador histórico de la NBA y cuatro veces campeón, LeBron es ahora el único jugador que ha disputado 23 temporadas, rompiendo el empate en longevidad que sostenía con el retirado Vince Carter, que jugó 22 campañas.

Remontada para celebrar el nuevo récord de LeBron

El alero fue recibido con una enorme ovación por el público angelino cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes en los prolegómenos del juego.

Le costó entrar en ritmo una vez iniciada la acción pero, a ocho minutos del descanso, estrenó su casillero con un triple y después se aseguró de no perder su racha de 1.293 partidos consecutivos con al menos 10 puntos.

La escasa intensidad defensiva de los Lakers los hizo avanzar a remolque de los Jazz, liderados por el joven Keyonte George (33 puntos), quien no había nacido cuando LeBron debutó en la NBA en 2003.

Los Lakers se fueron al descanso cuatro puntos abajo pero reaccionaron rápidamente de la mano de Doncic, que sumó 17 puntos en el tercer cuarto.

Un parcial de 21-5 permitió a los locales afrontar con comodidad el último cuarto. LeBron se retiró a descansar a falta de seis minutos y disfrutó a lo grande desde el banco cuando su hijo Bronny anotó un triple.

Los Pistons siguen creciendo

En otro de los seis partidos del martes, los Detroit Pistons extendieron su racha ganadora a 11 partidos, la más abultada de la franquicia desde 2008, con una victoria por 120-112 ante los Atlanta Hawks.

Los Pistons, que lideran el Este con un registro de 13-2, contaron con 25 puntos y 10 asistencias de su estrella, Cade Cunningham.

En un sorprendente arranque de temporada, Detroit apenas ha encajado una derrota más que los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder, y tienen una ventaja de tres victorias sobre su perseguidor en el Este, los Cleveland Cavaliers.

Un buen Curry no basta a los Warriors ante los Magic

En Orlando, los Magic neutralizaron una brillante actuación de Stephen Curry para batir a los Golden State Warriors por 121-113.

Curry logró 34 puntos, 22 de ellos en la primera mitad, y siete triples y estuvo secundado por Jimmy Butler, con 33 tantos.

Los esfuerzos de las dos veteranas figuras fueron insuficientes para unos Warriors en los que sólo Draymond Green (12 puntos) llegó también a dobles dígitos de anotación.