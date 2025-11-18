Donald Trump y Cristiano Ronaldo: una reunión histórica con la mira puesta en el Mundial 2026

Publicado por Alejandro Baños 18 de noviembre, 2025

Uno de ellos es el presidente de la mayor potencia del mundo. El otro, uno de los mejores deportistas de la historia. Y ambos podrían verse las caras este martes en Washington DC. Porque está previsto que Cristiano Ronaldo acuda a la Casa Blanca para dialogar con Donald Trump.

Uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos -quien, actualmente, viste la camiseta del Al Nassr de Arabia Saudí- viajará a la capital para reunirse con el presidente, aprovechando la visita del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salmán, a Washington DC.

Diferentes medios de comunicación -entre ellos, la sección deportiva de The New York Times, The Athletic- han informado de la noticia. El contexto del encuentro entre CR7 y Trump se desconoce, aunque se comenta que formaría parte de los eventos incluidos dentro de la visita de la realeza saudí a la Casa Blanca.

Todo hace pensar que el astro portugués se interesará por los preparativos de la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Una edición que será la última del torneo en la que esté presente Cristiano Ronaldo.

"Tendré 41 años, y creo que este será el momento cumbre en las grandes competiciones", señaló el futbolista portugués hace unos días, añadiendo que su trayectoria profesional se prolongará "uno o dos años más".

Cristiano Ronaldo se ha ganado el derecho de estar en el Olimpo del fútbol. Sus números -está próximo al millar de goles anotados- y los títulos, tanto individuales como colectivos, que ha logrado son avales suficientes para disponer de dicho estatus.