Kai Trump debuta en el LPGA Tour

Publicado por Víctor Mendoza 14 de noviembre, 2025

Kai Trump, nieta del presidente Donald Trump, se estrenó este jueves en la élite del golf profesional en la primera ronda del torneo The Annika, que concluyó en el último lugar.

La joven golfista amateur, de 18 años, competirá esta semana junto a las mejores jugadoras del circuito LPGA tras ser invitada por un patrocinador del evento.

Trump finalizó su primer recorrido en el Pelican Golf Club de Belleair (estado de Florida) con una tarjeta de 83 golpes, 13 sobre par, que la dejaban en el puesto 108 de la clasificación.

"Aprendí mucho", declaró la nieta mayor del presidente tras completar la vuelta.

Aunque su abuelo, con quien comparte la afición por el golf, la había alentado a disfrutar del debut, Trump admitió que tardó al menos ocho hoyos en sentirse adaptada al campo.

Alumna de último año de secundaria, Trump ocupa el puesto 461 del ranking de la Asociación de Golf Juvenil de Estados Unidos y se ha comprometido a jugar este deporte durante sus próximos estudios en la Universidad de Miami.