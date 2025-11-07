Los Broncos confirman que son el mejor equipo de la temporada con su séptima victoria consecutiva

La defensa de los Broncos, clave en su gran inicio de temporadaZUMAPRESS.com / Cordon Press

Un pase de touchdown de Bo Nix ante los Raiders de Las Vegas consolidó a los Denver Broncos como el mejor equipo de la temporada de la NFL al concederles su séptima victoria consecutiva.

Los Broncos basaron su triunfo en una defensa dominante, con sus jugadores defensivos firmando seis placajes y una intercepción. Este resultado deja el registro de la temporada del equipo de Denver en 8 victorias y 2 derrotas, la mejor de una franquicia esta temporada.

Imbatibles en casa

Además, su balance en casa es impecable. Los Broncos han ganado los cinco encuentros disputados en Denver, siendo junto a Indianápolis, los únicos clubes sin derrotas en casa este año. En el acumulado, es la décima victoria consecutiva en el Mile High Stadium,

Su racha ganadora, la mejor desde 2015, les permite ampliar su ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, Los Angeles Chargers, que firman un registro de 6-3 a estas alturas de la temporada.

Próximo partido, un duelo top ante los Chiefs

En declaraciones a los medios, Nix destacó la fortaleza defensiva del conjunto: "Tenemos una defensa realmente buena y esta noche lo han vuelto a demostrar. Siguen ganando partidos para nosotros y recuperando el balón, y en algún momento tendremos que devolverles el favor".

El próximo partido de los Broncos les enfrentará a los actuales subcampeones de la NFL, los Chiefs de Kansas. Un partido que enfrentará a uno de los mejores ataques de la liga contra la defensa más sólida del campeonato.