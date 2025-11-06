El Inter de Lautaro aguanta el ritmo, Barça evita el desastre y Haaland no perdona

Publicado por Virginia Martínez 6 de noviembre, 2025

El Inter de Milán, que derrotó 2-1 al Kairat Almaty este miércoles, igualó en cabeza de la Liga de Campeones con Bayern de Múnich y Arsenal, mientras que el FC Barcelona evitó una humillante derrota en Brujas (3-3).

Justo por detrás del trío de cabeza, el Manchester City (4º) goleó 4-1 al Borussia Dortmund en un partido en el que el delantero noruego Erling Haaland acudió a su cita con el gol y no tuvo piedad del que fuera su equipo durante dos temporadas y media.

En el estadio de San Siro, del que el Inter es copropietario junto al AC Milan desde este miércoles, los vigentes subcampeones de Europa aseguraron los tres puntos con las dianas del capitán argentino Lautaro Martínez (45') y del brasileño Carlos Augusto (67'), si bien el equipo kazajo llegó a empatar gracias a un tanto de Ofri Arad (55').

Tres con pleno de victorias

Los Nerazzurri ocupan la 3ª posición de la clasificación, solo superados por Bayern Múnich y Arsenal, también con pleno de victorias pero con mejor diferencia de goles.

Por su parte el modesto Kairat Almaty, que descubre la competición reina del fútbol europeo, concedió su tercera derrota y suma tan solo un punto.

La goleada del día la protagonizó el Manchester City de Pep Guardiola, en un partido en el que volvió a marcar Haaland. El noruego estableció en 2-0 provisional con su 18º gol en 14 partidos esta temporada.

El doblete de Phil Foden y un gol postero de Rayan Cherki perimitieron al City ponerse cuarto en la tabla, por encima del París SG, que había perdido el martes ante el Bayern de Múnich.

Esta cuarta jornada de Champions resultó aciaga para el fútbol español, dos de cuyos representantes perdieron este miércoles, al igual que el Real Madrid la víspera en Liverpool, y el Barcelona, no pasó de un empate sufrido (3-3) ante el Brujas. Y pudo haber sido peor para los culés de no haber sido anulado un gol local en el tiempo añadido.

Con este resultado, el Barcelona se estanca en la tabla (11º), con siete puntos.

Derrotas españolas

El Villarreal sigue sin encontrarse en Liga de Campeones, donde perdió 1-0 ante el modesto Pafos chipriota.

Con cuatro jornadas disputadas en la máxima competición europea, los hombres de Marcelino sólo suman un punto, fruto del empate ante la Juventus (2-2), y tras las derrotas ante Tottenham (1-0) en Londres, y Manchester City (2-0) en el estadio de La Cerámica.

El Pafos, que vive su primera experiencia en Champions League, pegó un salto en la tabla con estos tres puntos para situarse en 20ª posición, con todas las opciones intactas para disputar al menos el play-off de acceso a octavos (9º al 24º clasificado de la liguilla de 36 equipos).

Y el Athletic Club de Bilbao sufrió un nuevo capítulo de su crisis de resultados al perder ante el Newcastle (2-0).

El regreso a la máxima competición europea once años después de la última presencia se le está haciendo cuesta arriba al conjunto vasco.

Con tres puntos, la próxima visita a Praga para enfrentarse al Slavia se antoja decisiva para el devenir en la competición de los hombres de Ernesto Valverde (27º en la liga de grupo único).

El campeón del mundo, el Chelsea (12º) sufrió para empatar en casa del modesto Qarabag azerí (2-2), que sigue sorprendiendo y está a la altura de los Blues en la clasificiación (15º) con siete puntos.

Por último, dos históricos de Europa, Benfica y Ajax, ocupan las dos últimas posiciones del grupo único de 36 equipos con cero puntos.

Los lisboetas de José Mourinho perdieron en Da Luz contra Bayer Leverkusen (1-0) y el equipo de Ámsterdam recibió en casa un correctivo del Galatasaray (3-0) del nigeriano Victor Osimhen, autor de un triplete, dos de los goles de penal.