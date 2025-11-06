Doncic gana el duelo a Wembanyama y los Thunder pierden la imbatibilidad

Publicado por Víctor Mendoza 6 de noviembre, 2025

Con 35 puntos y 13 asistencias, Luka Doncic guió el ajustado triunfo del miércoles de Los Angeles Lakers 118-116 ante los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, quien vivió una noche frustrante con apenas 19 tantos.

Estas son las principales escenas de una jornada que incluyó la primera derrota de la temporada de los Oklahoma City Thunder a manos de los Portland Trail Blazers del entrenador brasileño Tiago Splitter.

Inicio colosal de Doncic

En Los Ángeles, la esperada primera batalla entre Doncic y Wembanyama terminó siendo otro recital del esloveno, que está firmando uno de los mejores arranques de temporada de la historia.

Doncic bordeó el triple doble con 35 puntos, 9 rebotes y 13 asistencias, poniéndose al equipo a la espalda ante las ausencias de LeBron James y Austin Reaves.

El base ha anotado un total de 200 puntos en sus cinco primeros juegos de la campaña, una cifra solo superada por el mítico Wilt Chamberlain, que acumuló 264 en el inicio de 1962 y 256 en el de 1961.

Doncic sigue ratificando que esta es su temporada de redención, después de que los Dallas Mavericks lo traspasaran de forma desconcertante a los Lakers el pasado febrero.

En la mejor forma física de los últimos años, el esloveno lidera a unos Lakers que encadenan cinco victorias seguidas y ocupan la segunda posición de la Conferencia Oeste (7-2) sin contar todavía con LeBron, quien aún no tiene fecha de vuelta tras su ciática.

Los Spurs (5-2), quintos del sector, llegaban como favoritos al partido ante las bajas locales y el demoledor inicio de curso que también ha protagonizado Wembanyama.

El pívot francés, sin embargo, estuvo por debajo de las expectativas al terminar con 19 puntos (5-14 en tiros de campo), 8 rebotes y 3 asistencias.

Wembanyama pasó todo el partido con problemas de faltas personales y fue expulsado a falta de un minuto y 40 segundos para el final, con los Spurs solo un punto abajo (113-112).

Los Lakers conservaron la ínfima ventaja pero estuvieron a punto de dispararse en un pie cuando el veterano Marcus Smart se precipitó en un saque de fondo cuando su equipo ganaba 118-116 y sólo quedaba 1,2 segundos en el reloj.

Gracias a que Smart pisó la línea en el saque, los Spurs tuvieron una última posesión.

El alero Julian Champagnie fue objeto de falta personal y dispuso de dos tiros libres para enviar el partido a la prórroga pero no convirtió ninguno de ellos.

Caen los campeones

En Portland, los Oklahoma City Thunder encajaron una inesperada derrota que dejó a la NBA sin equipos invictos esta temporada.

Los vigentes campeones tenían hasta ahora un inmaculado registro de ocho victorias.

Shai Gilgeous-Alexander, el actual Jugador Más Valioso (MVP), llegó a 35 puntos y 9 rebotes, pero echó en falta a sus escuderos Chet Holmgren y Jalen Williams, bajas por lesión.

Por los Blazers el héroe fue el alero israelí Deni Avdija, que bordeó el triple doble con 26 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias.

Portland llegó a tener una desventaja de 22 puntos (38-16), pero nunca perdió la fe hasta ponerse por primera vez en cabeza a menos de siete minutos para el final.

Splitter luce un brillante registro de cinco victorias y dos derrotas desde su repentino nombramiento como entrenador interino de los Blazers el 23 de octubre.

El brasileño tomó el relevo del suspendido Chauncey Billups, a quien el FBI señaló por participar en una trama de partidas de póker amañadas y por filtrar información de su equipo a apostadores.