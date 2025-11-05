Raptors dominan a los Bucks de Antetokounmpo y logran tercera victoria consecutiva en NBA

Publicado por Víctor Mendoza 5 de noviembre, 2025

Los Toronto Raptors se impusieron 128-110 ante los Milwaukee Bucks el martes en una jornada en la que limitaron al griego Giannis Antetokounmpo a 22 puntos y alcanzaron a liderar por 32 unidades.

A continuación, las tres escenas más relevantes de la jornada en la NBA:

Raptors extienden racha ganadora

Toronto tuvo una de sus mejores noches de la temporada al combinar una efectividad del 45% (17/28) desde la línea de tres y un gran esfuerzo defensivo, limitando a Antetokounmpo a menos de 25 puntos por segunda ocasión en la temporada.

Los Raptors igualan su récord con cuatro triunfos y cuatro derrotas, es su tercer triunfo al hilo luego de imponerse sobre los Houston Rockets de Kevin Durant y los Cleveland Cavaliers (Copa NBA).

El ala-pívot Scottie Barnes (23) y el escolta RJ Barrett (23) se combinaron para 46 puntos, siendo los máximos anotadores.

Jugando su segundo partido en noches consecutivas, los Bucks no lograron sostener el esfuerzo de la noche anterior en el triunfo sobre Indiana, siendo Khris Middleton el segundo mejor anotador con 18 puntos.

Bulls remontan sobre los Sixers

El montenegrino Nikola Vucević conectó su único triple del partido con 3.2 segundos por jugar, dándole a los Chicago Bulls su primera ventaja y, consecuentemente, la victoria por 113-111 sobre los Philadelphia 76ers.

Los Bulls, que venían de sufrir su primera derrota de la temporada a manos de los New York Knicks, lograron reponerse después de estar abajo por 24 puntos, en su mayor remontada desde febrero de 2021.

Los Sixers tuvieron un inicio arrollador, anotando 75 puntos en la primera mitad, pero un cierre desalentador con solo 16 unidades en el cuarto período.

Chicago suma cinco victorias sin derrotas en condición de local y actualmente es líder de la Conferencia Este.

Thunder y su mejor inicio de temporada

El Oklahoma City Thunder derrotó 126-107 a los LA Clippers y suma su octava victoria consecutiva para iniciar la temporada, lo que marca un nuevo récord para la franquicia desde su llegada a Oklahoma City.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander completó un doble-doble de 30 puntos y 12 asistencias en 29 minutos en la duela.

Gilgeous-Alexander llega a 30 partidos consecutivos Gilgeous-Alexander, de 27 años, llegó a 30 partidos consecutivos con por lo menos 20 puntos y queda en solitario en el tercer puesto de la lista histórica de la NBA superando al legendario Oscar Robertson.

Los Clippers compitieron con los campeones defensores liderados por un James Harden que anotó los primeros 12 puntos de su equipo, al final de la primera parte el déficit era de un punto para el cuadro angelino.

Sin embargo, Oklahoma City impuso condiciones en la segunda parte abriendo una ventaja de ocho puntos al final del tercer cuarto y luego definiendo el partido con poco más de cinco minutos en el reloj.

Harden, de 36 años y un ex de OKC, terminó con 25 puntos lanzando para una efectividad del 41 por ciento (7/17) desde la cancha.