Mahomes y Kelce lideran la victoria de los Chiefs sobre Commanders

Publicado por Israel Duro 28 de octubre, 2025

Patrick Mahomes y Travis Kelce volvieron a demostrar que, estando en forma, son una de las mejores duplas de la historia de la NFL. Ambos consiguieron su touchdown número 75, convirtiéndose en la tercer dupla con más anotaciones del deporte, durante la victoria de los kansas Chiefs sobre los Washington Commanders (28-7).

Y eso que los primeros compases del partido no presagiaban nada parecido. De hecho, los primeros intentos de conexión entre las dos estrellas acabaron con el balón en poder de los Commanders y la pérdida de una yarda para los de Kansas.

Kelce iguala a Holmes como el jugador de los Chiefs con más touchdowns anotados

A partir de ese momento, Kelce firmó el mejor partido de la temporada, con seis recepciones en ocho pases dirigidos para 99 yardas, su mejor registro del curso. Además, consiguió un nuevo récord personal, al conseguir su 83ª anotación de la carrera al final del tercer cuarto, igualando a Priest Holmes como jugador con mayor cantidad de touchdowns totales en la historia de la franquicia.

Los Chiefs volvieron a demostrar su poderío ofensivo y su contundencia en ataque, volviendo a presentar su candidatura para aspirar a un título que perdieron ante los Philadelphia Eagles el pasado año.