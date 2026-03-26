Doncic reactiva a los Lakers; los Celtics rompen la racha triunfal de los Thunder

Publicado por Alejandro Baños 26 de marzo, 2026

En la última jornada de la NBA, los Los Angeles Lakers retomaron la senda de la victoria tras caer en su anterior juego frente a los líderes de la Conferencia Este, los Detroit Pistons.

Por otro lado, la mejor franquicia, hasta ahora, de la temporada y vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder, cayeron frente a los Boston Celtics en Massachusetts y vieron cómo su racha de doce victorias consecutivas terminaba.

Además, Nikola Jokic volvió a imperar en la victoria de los Denver Nuggets frente a los Dallas Mavericks en Colorado. Un enfrentamiento en el que también brilló Jamal Murray, que superó el medio centenar de puntos.

Doncic devuelve la alegría a los Lakers

Con 43 puntos, Luka Doncic -quien suma ya 11 juegos consecutivos con más de 30 puntos anotados- reactivó a unos Lakers que se impusieron a los Indiana Pacers a domicilio (130-137). Un triunfo logrado principalmente gracias a una arrolladora primera mitad en la que consiguieron 75 puntos.

El esloveno estuvo bien acompañado en la pista. LeBron James hizo efectivos 23 puntos, mientras que Austin Reaves y Jaxon Hayes colocaron 25 y 21 puntos, respectivamente. Ocho jugadores de los Pacers, que reaccionaron tarde, consiguieron dobles dígitos en el registro anotador.

Los Celtics fulminan a los líderes

Tras una docena de victorias consecutivas, los Thunder sucumbieron. Pese a marcharse al descanso con una ligera ventaja en el marcador, los líderes de la Conferencia Oeste no pudieron frenar el ímpetu de unos Celtics que remontaron y acabaron llevándose el triunfo (119-109) en su recinto, el TD Garden.

Los 33 puntos que cosechó Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la pasada temporada, quedaron neutralizados. La estrella de los Celtics, Jayson Tatum, cerró su participación en el duelo con un doble-doble (19 puntos y 12 rebotes), mientras que su compañero de armas, Jaylen Brown, fue el máximo anotador de la franquicia más laureada de la historia de la NBA (31 puntos).

Jokic y Murray tumban a los Mavericks

A pesar de hacer uno de sus mejores juegos en esta temporada, los Mavericks cayeron en el Ball Arena de Colorado frente a unos Nuggets (142-135) que en sus últimos enfrentamientos se han mostrado intratables.

Como de costumbre, Jokic estuvo implacable de nuevo y acabó registrando un nuevo triple-doble (23 puntos, 21 rebotes y 19 asistencias), quedándose cada vez más cerca del récord que ostenta Russell Westbrook en este apartado estadístico. Al margen de la gran actuación del serbio, también hay que destacar la de Murray, que se marchó del estadio tras anotar 53 puntos.