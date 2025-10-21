NBA: estos fueron los campeones desde que comenzó el siglo XXI

Los Oklahoma City Thunder, campeones de la temporada 2024-2025 de la NBA Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 21 de octubre, 2025

Regresa la mejor liga de baloncesto del mundo. Este martes, la nueva temporada de la NBA, la 2025-2026, con un juego que enfrentará a los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder, y a los Houston Rockets en el Paycom Center de Oklahoma City.

Tras quedarse a muy poco de alcanzar la cima en las Finales de la NBA 2012, los Thunder, liderados por un Shai Gilgeous-Alexander que fue incontestablemente el mejor jugador de la temporada pasada, consiguieron colocar su primer Anillo -bajo su actual denominación, siendo los Seattle SuperSonics lograron uno en el pasado- en sus vitrinas. Dejaron sin poder saborear la victoria a los Indiana Pacers.

Esta temporada, como sucede año tras año, son los rivales a batir. Enfrente tendrán a franquicias que aspiran a lo más alto como los Cleveland Cavaliers, los Denver Nuggets, los New York Knicks, los Los Angeles Lakers o los Boston Celtics, el equipo más laureado de la mejor liga de baloncesto del mundo.

El nombre del campeón de la temporada 2025-2026 se sabrá entre el 13 y el 22 de junio, fechas programadas para que se disputen el cuarto y el séptimo juego de las Finales de la NBA, respectivamente.

Hasta ese momento, queda recordar qué franquicias lograron el Anillo desde el inicio del siglo XXI.