NBA: estos fueron los campeones desde que comenzó el siglo XXI

Los Oklahoma City Thunder lograron el Anillo el año pasado tras hacer una temporada para el recuerdo e imponerse en las Finales de la NBA a los Indiana Pacers.

Los Oklahoma City Thunder, campeones de la temporada 2024-2025 de la NBA

Regresa la mejor liga de baloncesto del mundo. Este martes, la nueva temporada de la NBA, la 2025-2026, con un juego que enfrentará a los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder, y a los Houston Rockets en el Paycom Center de Oklahoma City.

Tras quedarse a muy poco de alcanzar la cima en las Finales de la NBA 2012, los Thunder, liderados por un Shai Gilgeous-Alexander que fue incontestablemente el mejor jugador de la temporada pasada, consiguieron colocar su primer Anillo -bajo su actual denominación, siendo los Seattle SuperSonics lograron uno en el pasado- en sus vitrinas. Dejaron sin poder saborear la victoria a los Indiana Pacers.

Esta temporada, como sucede año tras año, son los rivales a batir. Enfrente tendrán a franquicias que aspiran a lo más alto como los Cleveland Cavaliers, los Denver Nuggets, los New York Knicks, los Los Angeles Lakers o los Boston Celtics, el equipo más laureado de la mejor liga de baloncesto del mundo.

El nombre del campeón de la temporada 2025-2026 se sabrá entre el 13 y el 22 de junio, fechas programadas para que se disputen el cuarto y el séptimo juego de las Finales de la NBA, respectivamente.

Hasta ese momento, queda recordar qué franquicias lograron el Anillo desde el inicio del siglo XXI.

Campeones de la NBA desde las Finales de 2000:

2000: Los Angeles Lakers
​2001: Los Angeles Lakers
​2002: Los Angeles Lakers
​2003: San Antonio Spurs
​2004: Detroit Pistons
​2005: San Antonio Spurs
​2006: Miami Heat
​2007: San Antonio Spurs
​2008: Boston Celtics
​2009: Los Angeles Lakers
​2010: Los Angeles Lakers
​2011: Dallas Mavericks
​2012: Miami Heat
​2013: Miami Heat
​2014: San Antonio Spurs
​2015: Golden State Warriors
​2016: Cleveland Cavaliers
​2017: Golden State Warriors
​2018: Golden State Warriors
​2019: Toronto Raptors
​2020: Los Angeles Lakers
​2021: Milwaukee Bucks
​2022: Golden State Warriors
​2023: Denver Nuggets
​2024: Boston Celtics
​2025: Oklahoma City Thunder

