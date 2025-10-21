NBA: estos fueron los campeones desde que comenzó el siglo XXI
Los Oklahoma City Thunder lograron el Anillo el año pasado tras hacer una temporada para el recuerdo e imponerse en las Finales de la NBA a los Indiana Pacers.
Regresa la mejor liga de baloncesto del mundo. Este martes, la nueva temporada de la NBA, la 2025-2026, con un juego que enfrentará a los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder, y a los Houston Rockets en el Paycom Center de Oklahoma City.
Tras quedarse a muy poco de alcanzar la cima en las Finales de la NBA 2012, los Thunder, liderados por un Shai Gilgeous-Alexander que fue incontestablemente el mejor jugador de la temporada pasada, consiguieron colocar su primer Anillo -bajo su actual denominación, siendo los Seattle SuperSonics lograron uno en el pasado- en sus vitrinas. Dejaron sin poder saborear la victoria a los Indiana Pacers.
Esta temporada, como sucede año tras año, son los rivales a batir. Enfrente tendrán a franquicias que aspiran a lo más alto como los Cleveland Cavaliers, los Denver Nuggets, los New York Knicks, los Los Angeles Lakers o los Boston Celtics, el equipo más laureado de la mejor liga de baloncesto del mundo.
El nombre del campeón de la temporada 2025-2026 se sabrá entre el 13 y el 22 de junio, fechas programadas para que se disputen el cuarto y el séptimo juego de las Finales de la NBA, respectivamente.
Hasta ese momento, queda recordar qué franquicias lograron el Anillo desde el inicio del siglo XXI.
Campeones de la NBA desde las Finales de 2000:
2001: Los Angeles Lakers
2002: Los Angeles Lakers
2003: San Antonio Spurs
2004: Detroit Pistons
2005: San Antonio Spurs
2006: Miami Heat
2007: San Antonio Spurs
2008: Boston Celtics
2009: Los Angeles Lakers
2010: Los Angeles Lakers
2011: Dallas Mavericks
2012: Miami Heat
2013: Miami Heat
2014: San Antonio Spurs
2015: Golden State Warriors
2016: Cleveland Cavaliers
2017: Golden State Warriors
2018: Golden State Warriors
2019: Toronto Raptors
2020: Los Angeles Lakers
2021: Milwaukee Bucks
2022: Golden State Warriors
2023: Denver Nuggets
2024: Boston Celtics
2025: Oklahoma City Thunder