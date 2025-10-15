Erik Spoelstra, nuevo director técnico del USA Basketball

Erik Spoelstra, ejerciendo de asistente de Steve Kerr en el USA Basketball en los Juegos Olímpicos de París 2024 Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 15 de octubre, 2025

El entrenador principal de los Miami Heat, Erik Spoelstra, fue nombrado nuevo director técnico del combinado nacional masculino de baloncesto (USA Basketball), sucediendo a Steve Kerr. Un cargo que no le impedirá seguir dirigiendo a la franquicia de Florida.

"Es un honor increíble ser nombrado entrenador jefe de la selección masculina de baloncesto de Estados Unidos", afirmó Spoelstra, en declaraciones recogidas en un comunicado emitido por el USA Basketball. "Representar a nuestro país y liderar a atletas de talla mundial en competiciones de primer nivel es uno de los mayores privilegios en el deporte. Estoy deseando continuar con la tradición de excelencia y trabajo en equipo que define al baloncesto estadounidense".

Aunque el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos tiene que avalar la contratación, Spoelstra ya es consciente de que tendrá la misión de conquistar la Copa del Mundo de la FIBA de 2027 -que se disputará en Doha (Qatar)- y de lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Grant Hill, director general del USA Basketball, se deshizo en elogios hacia Spoelstra, al que definió como "la elección perfecta".

"Conozco a Erik Spoelstra desde hace casi dos décadas. No solo es un entrenador excepcional, sino también un gran colega, amigo y padre, lo que lo convierte en la elección perfecta para continuar con el legado de entrenador del equipo nacional masculino de baloncesto", subrayó Hill.

Spoelstra ya sabe lo que es estar presente en el USA Basketball. Ejerció de asistente de Kerr en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en la Copa del Mundo de la FIBA 2023.

Con los Heat, el nuevo director técnico del USA Basketball logró el Anillo en las temporadas 2011-2012 y 2012-2013, cuando contó con jugadores de la talla de LeBron James, Dwyane Wade o Chris Bosh, entre otros.

La semana próxima iniciará su temporada número 18 al frente de los Heat, lo que le convierte en el entrenador jefe con más años en una misma franquicia de la NBA.