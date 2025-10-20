NFL: los Eagles superan a los Vikings mientras los Colts mejoran a 6-1

Publicado por AFP 20 de octubre, 2025

Jalen Hurts realizó una actuación magistral para liderar al campeón del Super Bowl, Filadelfia, sobre Minnesota, mientras que Indianápolis mejoró a un récord de 6-1, el mejor de la NFL, al vencer a Los Ángeles Chargers en los juegos más importantes del domingo.

Hurts completó 19 de 23 pases para 326 yardas y tres touchdowns sin una intercepción para inspirar a los Eagles sobre el anfitrión Minnesota 28-22.

Fue el primer intento de pase de 300 yardas en 22 juegos durante más de un año para Hurts, quien lanzó un pase de touchdown de 79 yardas a DeVonta Smith y lanzamientos de touchdown de 26 y 37 yardas a AJ Brown.

Los Eagles también tuvieron un touchdown de retorno de intercepción de 42 yardas por parte de Jalyx Hunt.

"Encontramos maneras de jugar bien y realizamos jugadas clave cuando las necesitábamos", dijo Hurts. "La defensa jugó un partido excepcional. Conseguir un touchdown defensivo es fundamental".

Smith atrapó nueve pases para 183 yardas.

"Tuvo un partido espectacular, probablemente el mejor de su carrera", dijo Hurts.

Los Eagles, que habían perdido sus dos encuentros anteriores, mejoraron su marca a 5-2. Los Vikings cayeron a 3-3.

"Seguimos trabajando en el desarrollo. Seguimos buscando soluciones", dijo Hurts. "En última instancia, cuando estemos en condiciones de luchar por lo que deseamos en esta organización, se tratará de encontrar maneras de ganar. A nadie le importará cómo se vea".

El mariscal de campo de Indianápolis, Daniel Jones, lanzó para 288 yardas y dos touchdowns y Jonathan Taylor corrió 16 veces para 94 yardas y tres touchdowns para impulsar a los Colts sobre los locales Los Angeles Chargers por 38-24.

Taylor anotó en carreras de ocho, 19 y 23 yardas y Jones conectó pases de TD de cuatro yardas a Michael Pittman y cinco yardas a Tyler Warren.

Patrick Mahomes, tres veces campeón del Super Bowl y dos veces Jugador Más Valioso de la NFL, completó 26 de 35 pases para 286 yardas y tres touchdowns sin una intercepción en la goleada de los Chiefs por 31-0 en casa sobre Las Vegas.

Rashee Rice atrapó siete pases para 42 yardas y dos touchdowns en su regreso a los Chiefs después de cumplir una suspensión de seis juegos luego de su acuerdo de culpabilidad de julio por cargos legales derivados de un accidente automovilístico de 2024.

Los Rams arrasan en Wembley

Matthew Stafford lanzó cinco pases de touchdown, tres de ellos a Davante Adams, para liderar a Los Angeles Rams sobre Jacksonville 35-7 en el Estadio Wembley de Londres.

Stafford, que tuvo 182 yardas sin una intercepción, estableció un récord en juegos internacionales de la NFL en lanzamientos de touchdown y Adams hizo lo mismo en recepciones de TD mientras los Rams mejoraron a 5-2.

Igualando a los Rams en la cima de la división NFC Oeste con 5-2 estuvieron los San Francisco 49ers, que vencieron a Atlanta 20-10 cuando Christian McCaffrey corrió 24 veces para 129 yardas y dos touchdowns y atrapó siete pases para 72 yardas.

Drake Maye de Nueva Inglaterra completó 21 de 23 pases para 222 yardas y dos touchdowns sin intercepciones mientras los Patriots, líderes de la AFC Este con 5-2, derrotaron 31-13 a Tennessee.

El juego marcó el regreso del entrenador de Nueva Inglaterra, Mike Vrabel, a Nashville, donde entrenó a los Titans de 2018 a 2023.

En Chicago, D'Andre Swift corrió para 124 yardas y un touchdown y Kyle Monangai corrió para 81 yardas y un touchdown para impulsar a los Bears locales a vencer a Nueva Orleans por 26-14.

Wil Lutz anotó un gol de campo de 39 yardas en la última jugada para dar la victoria al anfitrión Denver sobre los New York Giants por 33-32. Jaxson Dart, de Nueva York, lanzó tres touchdowns y corrió para otro, mientras que Bo Nix corrió para dos touchdowns y lanzó dos más, todo en el último cuarto, para remontar a Denver.

Una carrera de touchdown de una yarda de Josh Jacobs con 1:50 restantes le dio a Green Bay un triunfo de 27-23 en Arizona.

Dak Prescott lanzó para 264 yardas y tres touchdowns para liderar a los Dallas Cowboys en su victoria sobre el visitante Washington por 44-22. Cee Dee Lamb, quien se perdió tres partidos por una lesión de tobillo, atrapó cinco pases para 110 yardas, incluyendo un touchdown de 74 yardas.