Trump amenaza a Boston y a Los Ángeles con quitarles eventos del Mundial 2026 y de los JJOO 2028

Publicado por Alejandro Baños 15 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump advirtió a las administraciones locales de Boston y Los Ángeles con que haría lo posible por quitarles eventos que se vayan a celebrar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028 si no enderezan la situación en sus ciudades por culpa de la criminalidad y la inseguridad.

Tras reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, Trump respondió a los periodistas que pediría al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que trasladase a otra ciudad los juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se van a disputar en Boston.

"Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: trasladémoslo a otro lugar. Y él lo haría. Muy fácilmente él lo haría", afirmó el presidente, consciente de que la decisión definitiva no está en sus manos.

En la misma línea, Trump también fue consultado por si plantearía la misma idea con los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

"Podría decir lo mismo de los Juegos Olímpicos. Si pensara que Los Ángeles no va a estar preparado adecuadamente, lo trasladaría a otro lugar", dijo Trump.

Respecto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 -que se disputará a partir del 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá-, está previsto que Boston albergue siete partidos.

En mayo, el presidente anunció un grupo de trabajo encargado de la logística y de la seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estará dirigido por Andrew Giuliani, hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani.