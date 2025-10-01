Champions League: Real Madrid, Atlético y Bayern arrasan; Liverpool cae contra pronóstico

Publicado por Alejandro Baños 1 de octubre, 2025

Grandes goleadas dejaron los primeros nueve partidos de la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025/2026. El Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich pasaron por encima de sus respectivos rivales en el segundo juego que disputan de la presente edición de la máxima competición del fútbol europeo, mientras que la sorpresa del día se vio en Turquía, donde el Liverpool fue derrotado contra todo pronóstico contra el Galatasaray.

El Real Madrid, equipo más laureado de la Champions League con 15 títulos en sus vitrinas, se repuso de la estrepitosa derrota sufrida en LaLiga frente a uno de sus grandes rivales, el Atlético de Madrid, arrollando al Kairat (0-5) en Kazajistán. Kylian Mbappé -con un hat trick-, Eduardo Camavinga y Brahim Díaz certificaron el segundo triunfo en dos partidos disputados del equipo dirigido por Xabi Alonso.

El que también dispone de un pleno de victorias es el Bayern de Múnich. Los alemanes demostraron mucha solvencia en Chipre frente al Pafos FC, con una goleada (1-5) que les sitúa provisionalmente en la primera posición de la clasificación. Harry Kane, con un doblete, fue la estrella del duelo. A sus dos tantos se sumaron los de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson y Michael Olise.

Lleno de autoestima y euforia llegaba el Atlético de Madrid tras arrasar al Real Madrid hace unos días. Un estado de forma que aprovechó para inutilizar cualquier esfuerzo de su segundo rival en esta Champions League. Los rojiblancos, dirigidos por Diego Pablo Simeone, aniquilaron al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano (5-1), con goles de Giacomo Raspadori, Robin Le Normand, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

El Liverpool cae en Turquía

También vencieron, con resultados abundantes y sin encajar ningún gol, el Olympique de Marsella y el Inter de Milan. Los franceses se deshicieron en su estadio del Ajax (4-0), mientras que los italianos -con un gran Lautaro Martínez- no dieron opción al Slavia Praha (3-0). Tampoco falló el Chelsea, que se impuso por la mínima (1-0) al SL Benfica, conjunto dirigido por el exentrenador de los blue José Mourinho, en Stamford Bridge.

El que no logró sumar ningún punto en esta segunda jornada de la Champions League fue el Liverpool. Los reds -que cayeron, contra pronóstico, en Turquía frente al Galatasaray- están dando pábulo a las dudas en torno a ellos en esta edición de la máxima competición del fútbol europeo.

En el resto de los partidos del martes, el Atalanta venció en Italia al Club Brugge (2-1) y el Tottenham solamente consiguió sacar un empate frente al Bodo/Glimt en Noruega (2-2).