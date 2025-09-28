El Atlético humilla al Real Madrid en el primer derbi de la temporada

Publicado por Israel Duro 28 de septiembre, 2025

El Atlético de Madrid volvió a ser el Atlético de Madrid frente a un Real Madrid que no fue el Real Madrid. El aplastante resultado final, además de humillante, supuso una sorpresa por la racha con la que llegaban ambos conjuntos al encuentro. Los de Xabi Alonso, líderes con todos los partidos ganados, mientras que los de Diego Pablo Simeone apenas sumaban la mitad de los 18 en juego y arrastraban una pobre imagen ante rivales muy inferiores.

Simeone sorprendió apostando por el gigante noruego Sorloth en punta, y la jugada le salió bien. Notablemente más implicado que en partidos anteriores, su presencia fue un incordio constante para la defensa blanca y permitió a Julián Álvarez y la segunda línea jugar más liberados, además de conseguir un gol -el segundo del partido- con un excelente cabezazo.

Aplastante dominio rojiblanco

La presión rojiblanca y la pizarra permitieron a los de Simeone adelantarse en el marcador gracias a un gol del defensa Le Normand, también de cabeza. El Real Madrid no le perdió la cara al partido y consiguió empatar gracias a Mbappe, que sumó su octavo tanto en la competición. Antes del final de la primera mitad, el joven turco Güler consiguió dar la vuelta al partido.

En la segunda parte, sin embargo, el Real Madrid desapareció del encuentro y se mostró como un equipo demasiado blando en defensa. Primero fue Sorloth el que superó a la defensa por arriba y aprovechó un gran pase del capitán Koke para igualar el partido. A continuación, un penalti de Güler, que levantó en exceso el pie y golpeó en la cabeza a Nico González fue transformado por Julián Álvarez para volver a poner por delante a los locales.

Naufragio blanco: ni un tiro a puerta en la segunda parte

La misma Araña anotó el cuarto con un magnífico lanzamiento de falta minutos después, con el Real Madrid totalmente borrado. Los de Xabi Alonso no realizaron un solo lanzamiento contra la meta de Oblak en toda la segunda parte.

La fiesta la cerró Griezmann, con un gran gol en el descuento a pase del fichaje estrella de la temporada del Atlético, Álex Baena, que volvía a jugar después de varios partidos de baja por lesión.