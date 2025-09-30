VIDEO: la escalofriante lesión que sufrió Tyreek Hill (Dolphins) frente a los Jets

Publicado por Alejandro Baños 30 de septiembre, 2025

El receptor estrella de los Miami Dolphins (NFL), Tyreek Hill, sufrió una grave lesión de rodilla durante el duelo frente a los New York Jets.

Cuando el cronómetro marcaba algo más de 13 minutos para el final del tercer cuarto, Hill fue tacleado por Malachi Moore, esquinero de los Jets. En ese momento, el receptor de los Dolphins se torció la pierna izquierda, cayendo en una posición antinatural y sufriendo una grave lesión de rodilla.

Ante la gravedad de la situación, los árbitros llamaron rápidamente a los servicios médicos para que atendiesen a Hill. Tuvo que ser retirado en camilla y trasladado a un hospital cercano, tal y como informaron los Dolphins.

ATENCIÓN: el siguiente video puede herir su sensibilidad

Al término del juego, el entrenador en jefe de los Dolphins, Mike McDaniel, informó de que Hill sufrió una luxación de la rodilla, añadiendo que más adelante tendría más información respecto a si tiene los ligamentos o el menisco dañados.

El tiempo de baja por una luxación de rodilla varía en función de si el afectado requiere de cirugía o no y del tratamiento y rehabilitación que reciba, llegando a ser de seis semanas a muchos meses.

Sus compañeros pudieron dedicarle la victoria frente a los Jets (27-21).