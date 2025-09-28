Ryder Cup: Europa supera un ambiente hostil y acaricia el título

El español Jon Rahm, durante la jornada del sábado de la Ryder CupZUMAPRESS.com / Cordon Press

Publicado por Israel Duro 28 de septiembre, 2025

El equipo de Europa tomó el sábado una ventaja prácticamente definitiva de 11,5 a 4,5 sobre Estados Unidos en la segunda jornada de la Ryder Cup en medio de una atmósfera altamente hostil en Nueva York. Estos siete puntos son la mayor distancia con la que un combinado se ha presentado al último día de competición.

Al equipo visitante, que había comenzado el día con tres puntos de ventaja, le basta con dos victorias y un empate en los 12 partidos individuales del domingo para coronarse campeón en el campo de Bethpage Black, en Farmingdale (estado de Nueva York).

"No esperaba tener una ventaja tan grande", reconoció el capitán europeo, Luke Donald, a AFP. "Muchas cosas nos han salido bien, pero estoy muy satisfecho con lo fuerte que es nuestro equipo, el poder que tiene, la intensidad, esa mentalidad antifrágil".

Abucheos y comentarios hirientes del público contra los europeos

Los abucheos y los insultos del público neoyorquino fueron en aumento a medida que el equipo europeo se iba acercando a su segundo título seguido, y primero en territorio estadounidense desde 2012.

Los comentarios hirientes tuvieron como principal diana al norirlandés Rory McIlroy, número dos mundial, que sostuvo varios encontronazos con espectadores que trataban de desconcentrarlo y terminó pidiéndoles a gritos que guardaran silencio. El español Jon Rahm también fue objeto de burlas, al ser recibido con cánticos de "¿dónde está el ozempic?".

El desastre del Team USA fue gasolina extra para la pasión con la que se vive la Ryder Cup, una rareza en este tradicional deporte. "Las cosas se pusieron más difíciles allá afuera y eso les motivó aún más", dijo Donald sobre sus pupilos.

La debacle de Scheffler hunde a EEUU

Inmunes a los intentos de desestabilización, los jugadores europeos arrollaron el sábado por 3-1 tanto en la sesión matinal en formato de foursomes (rondas de tiros alternados) como en el four-ball (mejor bola) de la tarde.

Scottie Scheffler, número uno mundial, ha encarnado el naufragio de los locales al ser vencido en sus cuatro apariciones. La estrella norteamericana es el primer jugador con un balance inicial de 0-4 en una Ryder Cup desde 1967.

Es una debacle completamente inesperada para un golfista que en los dos últimos años ha acaparado 13 títulos, tres de ellos de Grand Slam, en un ritmo ganador nunca visto desde Tiger Woods. No obstante, Scheffler tendrá una última oportunidad de salvar el honor el domingo frente a McIlroy en un duelo entre los dos jefes de la clasificación mundial.

El capitán de EEUU se disculpa ante los aficionados

Del otro lado el equipo estadounidense, que el viernes recibió el apoyo en persona del presidente Donald Trump, acabó el día completamente desmoralizado. "Parte de esto es nuestra culpa", dijo el capitán estadounidense, Keegan Bradley, sobre la reacción del público. "No estamos jugando al nivel que ellos quieren ver y están enojados. Y deberían estarlo".

"Son aficionados apasionados. Yo no estuve en Roma, pero escuché muchas historias de que también fue bastante violenta", dijo Bradley sobre la edición de 2023. "Siempre vas a tener algunas personas que cruzan la línea".

Espectacular golpe de un sólido Rahm

Por ahora, McIlroy le ha aportado cuatro puntos a un equipo europeo también impulsado por un sólido Jon Rahm. El español y el inglés Tyrrell Hatton vencieron en la mañana 3&2 a Xander Schauffele y Patrick Cantlay.

Precisamente Rahm dejó uno de los mejores golpes que se recuerdan en este torneo bienal, convirtiendo un espectacular chip de 15 metros desde una hierba alta y con los pies sobre el búnker.

El campeón del Masters de 2023, que había ganado sus dos duelos del viernes, encajó en la tarde su primera derrota en parejas en este torneo desde 2018. Rahmbo y el austriaco Sepp Straka cayeron por uno arriba frente a Xander Schauffele y J.J. Spaun, que selló el triunfo con birdies en los dos últimos hoyos.

McIlroy, por su parte, se asoció a primera hora con el inglés Tommy Fleetwood para vencer a Harris English y Collin Morikawa por 3&2. En la tarde formó pareja con el irlandés Shane Lowry para batir por 2 arriba a Cameron Young y Justin Thomas, quien llegó a pedir calma con las manos al público ante el acoso a McIlroy.

"Respeto"

"No me importa que nos digan cosas. Eso se espera, es lo que significa una Ryder Cup fuera de casa (...) Pero respétennos lo suficiente como para dejarnos hacer golpes", aclaró el norirlandés, que también calentó a los espectadores con varios gestos.

La creciente tensión se extendió entre algunos jugadores, con una acalorada discusión entre el inglés Justin Rose, el estadounidense DeChambeau y sus caddies.

Como vigente campeón, al equipo europeo le basta con sumar 14 de los 28 puntos en juego para retener el trofeo el domingo mientras los estadounidenses tienen que llegar a 14,5.

Justin Rose y Cameron Young abrirán la última sesión (12H02 locales - 16H02 GMT) mientras que Rahm se batirá con Schauffele.