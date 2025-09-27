Ryder Cup: Europa golpea primero ante la mirada de Donald Trump

Publicado por Víctor Mendoza 27 de septiembre, 2025

Europa se quedó con la primera jornada de la Ryder Cup. El equipo europeo tomó el viernes el mando del torneo con un marcador de 5,5-2,5 en Nueva York, ante la presencia del Donald Trump.

Resultado reflejado por el desempeño de las dos figuras de cada equipo: mientras que el número uno mundial Scottie Scheffler cayó en sus dos juegos, el español Jon Rahm, figura europea, salió airoso de sus dos partidos.

Formando pareja con el inglés Tyrrell Hatton, Rahm superó a DeChambeau y Justin Thomas por 4&3 en la sesión matinal, según AFP. Instancia en que los europeos dominaron por 3-1 en el formato de foursomes (rondas de tiros alternados).

En la función vespertina, jugada en four-ball (mejor bola), Rahm se asoció con el austriaco Sepp Straka para batir por 3&2 a Scheffler y J.J. Spaun, los campeones de tres de los cuatro Grand Slams de este año.

En otros duelos de la tarde, los estadounidenses Justin Thomas y Cam Young derrotaron a Ludvig Aberg y Rasmus Hojgaard por 6&5 mientras los ingleses Justin Rose y Tommy Fleetwood superaron a DeChambeau y Ben Griffin por 1 arriba.

Los locales Sam Burns y Patrick Cantlay empataron con los europeos Shane Lowry y Rory McIlroy en el cierre del programa.

Europa busca acortar la brecha histórica



Los locales lideran la rivalidad histórica con un balance de 27 victorias contra 15 derrotas, con dos empates, pero Europa lidera por 12-9, con una igualdad, desde que su equipo se expandió más allá de Reino Unido e Irlanda en 1979.

Como vigente campeón , al equipo europeo le basta con sumar 14 de los 28 puntos en juego para retener el trofeo el domingo mientras los estadounidenses tienen que llegar a 14,5.Los locales lideran la rivalidad histórica con un balance de 27 victorias contra 15 derrotas, con dos empates, pero Europa lidera por 12-9, con una igualdad, desde que su equipo se expandió más allá de Reino Unido e Irlanda en 1979.

Trump y el sorpaso que no llegó

"Dije: 'subámonos al avión. Tenemos que volar y ayudarlos'", sostuvo Trump antes de abordar el vuelo que lo llevó al campo de Bethpage Black, en Farmingdale. Team USA iba 3-1 abajo.

Hizo su aparición entre cánticos de "USA" de los más de 5.000 aficionados en la tribuna. El mandatario saludó a los espectadores, que corearon su nombre, durante la interpretación del himno nacional y el sobrevuelo de un avión militar.

Keegan Bradley, capitán estadounidense, también jugó con la idea de que una visita del presidente serviría para revertir el resultado. Además de hablar con Bradley, el mandatario caminó con la estrella Bryson DeChambeau en el primer tee y se sentó con Kai Trump, su nieta, en un área protegida por un cristal blindado.