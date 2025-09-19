Rashford brilla en el debut del Barcelona y el Manchester City triunfa en el regreso de De Bruyne al Etihad Stadium

Publicado por Alejandro Baños 19 de septiembre, 2025

El FC Barcelona logró un valioso triunfo a domicilio frente al Newcastle (1-2) en la primera jornada de la UEFA Champions League 2025/2026, en un partido en el que fue de menos a más y en el que tuvo que sufrir ante las embestidas ofensivas del equipo inglés, sobre todo en los primeros 45 minutos.

Sin poder contar con su estrella, Lamine Yamal, por lesión, los azulgranas consiguieron la victoria gracias a una excelente actuación de Marcus Rashford. El delantero inglés, cedido por el Manchester United, fue el autor de los dos goles del conjunto dirigido por el alemán Hansi Flick.

"Estoy aprendiendo una nueva forma de jugar al fútbol y eso me está convirtiendo en un mejor jugador. Es una experiencia increíble jugar en el Barcelona y queremos ganar todo lo posible. Es estimulante jugar con estos chicos", señaló Rashford al término del duelo frente al Newcastle.

Tras una primera mitad sin movimientos en el marcador, el primer gol llegó en el minuto 58. Rashford remató de cabeza un centro puesto por Jules Koundé desde la banda derecha.

Nueve minutos después, Rashford amplió distancias en el marcador con un potente disparo con la pierna derecha desde la frontal del área.

El extremo inglés Anthony Gordon anotó el único tanto del Newcastle pasado ya el minuto 90.

El City no cede en el regreso de De Bruyne al Etihad Stadium

También en Inglaterra, el Manchester City obtuvo su primer triunfo en esta edición de la UEFA Champions League tras derrotar al Nápoles (2-0). Un duelo que estuvo marcado por el regreso al Etihad Stadium de Kevin De Bruyne, leyenda de los citizens.

El belga recibió un caluroso homenaje por la que fue su afición desde la temporada 2015/2016 hasta la 2024/2025.

En la primera parte, los italianos se quedaron con un jugador menos por la expulsión del lateral Giovanni Di Lorenzo, lo que obligó a su director técnico, Antonio Conte, a reajustar el esquema.

La estrella del Man City, Erling Haaland, cabeceó un centro servido por el inglés Phil Foden, adelantando al conjunto entrenado por el español Pep Guardiola en el minuto 56. El noruego, de 25 años, suma 50 goles en 49 partidos disputados en la UEFA Champions League.

El extremo belga Jeremy Doku sentenció con un disparo raso en el minuto 65, sellando el triunfo del Manchester City.