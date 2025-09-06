Sinner-Alcaraz: el nuevo 'big two' del tenis se cita en la final del US Open

Publicado por Alejandro Baños 6 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump -quien confirmó su presencia- y el resto del público que asistirá al Arthur Ashe Stadium este domingo serán testigos del último espectáculo que ofrecerá los dos mejores tenistas del momento. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputarán la final del US Open 2025: un duelo que potencia la nueva gran rivalidad del tenis.

El número uno del ranking y defensor del título selló su boleto para la final del US Open tras deshacerse en semifinales del canadiense Felix Auger-Aliassime en cuatro sets (6-1, 3-6, 6-3 y 6-4). Sinner tuvo que mediar contra unos problemas físicos que fueron un pequeño quebradero de cabeza para superar a su rival.

"No es nada demasiado malo", dijo Sinner, al término del duelo frente a Auger-Aliassime, respecto a esas molestias que padeció. "Estoy muy feliz. No hay excusas. El domingo es un día muy especial. Una final increíble otra vez. Veamos qué pasa".

Con este triunfo, Sinner ha logrado acceder a las finales de los cuatro Grand Slam esta temporada, con un balance, hasta la fecha, de dos victorias y una derrota.

Por su parte, Alcaraz, número dos del ranking ATP, barrió a Novak Djokovic en tres sets (6-4, 7-6 y 6-2), privando al serbio de lograr su vigesimoquinto Grand Slam.

"Es un gran sentimiento estar otra vez en la final del US Open, se siente increíble", declaró el español sobre la pista. "Hoy no fue mi mejor nivel del torneo, pero mantuve uno bueno desde el principio hasta el último punto. Era muy importante mantenerme presente".

Mientras Sinner ha cedido dos sets a lo largo del torneo, Alcaraz llega a la final del US Open sin haber perdido ni un solo parcial en los seis partidos que ha disputado.

Tercera final de Grand Slam esta temporada en la que se enfrentarán

Será la tercera final de Grand Slam esta temporada que el número uno y el número dos del ranking ATP midan fuerzas. En Roland Garros, Alcaraz acabó alzando el título tras remontar dos sets en contra en el considerado como uno de los mejores duelos de la historia (4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6)

Sinner se vengó y, en Wimbledon, se deshizo del español en cuatro sets (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4). El italiano también conquistó el Open de Australia esta temporada, venciendo en la final al alemán Alexander Zverev.

Trump, presente

La final del US Open estará bajo la mirada de millones de personas en todo el mundo y de decenas de miles que tendrán el privilegio de poder ver el duelo desde uno de los asientos del Arthur Ashe Stadium. Uno de ellos será Trump. La Casa Blanca confirmó que el presidente acudirá el domingo para ver el enfrentamiento entre Sinner y Alcaraz, el nuevo big two del tenis.