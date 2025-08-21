EuroBasket 2025: quién juega, dónde verlo, lesiones y todo lo que necesita saber

Publicado por Hayden King 21 de agosto, 2025

Con la agencia libre de la NBA enfriándose a fuego lento y la temporada regular aún a dos meses vista, los aficionados al baloncesto del país tienen poco para saciar su apetito por los aros. Sin embargo, al otro lado del charco, uno de los torneos internacionales más importantes del mundo dará comienzo la semana que viene, mostrando a los mejores talentos de la NBA y de todo el planeta.

El mundo del baloncesto pondrá sus ojos en Letonia, Finlandia, Chipre y Polonia para el EuroBasket 2025, donde los mejores equipos de Europa competirán por el oro y la gloria.

Grandes equipos como Francia, Alemania, España y Serbia entrarán a la cancha con mucha más paridad y énfasis estilístico de lo que se suele ver en los Juegos Olímpicos, ampliamente reconocidos como la competición internacional de baloncesto más importante del mundo. Otra limitación de los Juegos Olímpicos es que sólo se clasifican 12 equipos, y normalmente sólo unos 4-6 son europeos, lo que significa que equipos con talento de primer nivel como Lituania, Letonia, Eslovenia y Turquía se quedan a menudo fuera.

En VOZ, hacemos la previa del EuroBasket 2025, con toda la información que los aficionados al baloncesto necesitan saber, incluyendo los equipos que juegan, cuándo y dónde verlo, cómo funciona el torneo, los grandes nombres que estarán presentes y mucho más.

Calendario y estructura del torneo



El FIBA EuroBasket 2025 contará con 24 de los mejores combinados nacionales europeos, que se enfrentarán para proclamarse campeones del continente. Aunque el torneo solía disputarse cada dos años, a partir de 2017 pasó a jugarse cada cuatro. Sin embargo, la edición de 2021 se pospuso a 2022 debido a la pandemia del covid-19.

Los partidos comienzan el 27 de agosto con la fase de grupos, en la que los 16 primeros pasan a una eliminatoria a partido único. La edición de este año será organizada por cuatro países: Letonia, Finlandia, Chipre y Polonia. Los cuatro anfitriones se clasifican automáticamente, y las otras 20 plazas se cubrieron a través de torneos clasificatorios que tuvieron lugar en los últimos cuatro años.

Hay cuatro grupos (A, B, C y D) con seis equipos cada uno. Los partidos de cada grupo se disputarán en uno de los cuatro países anfitriones, y todos ellos jugarán en su propio país. Los equipos jugarán un partido contra los otros cinco equipos de su grupo, y los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a la Fase Eliminatoria.

Los octavos de final se jugarán los días 6 y 7 de septiembre, y los ganadores pasarán a los cuartos de final (9 y 10 de septiembre). Las semifinales tendrán lugar el 12 de septiembre, y el partido por el tercer puesto y la final se celebrarán el 14 de septiembre. Todos los partidos de la fase eliminatoria se disputarán desde el Xiaomi Arena de Riga (Letonia).

Los grupos El EuroBasket 2025 contará con cuatro grupos, cada uno de los cuales jugará en una de las naciones anfitrionas. Cada anfitrión jugará en su respectivo país.



Un asunto interesante es que a cada país anfitrión se le permitió seleccionar a otro equipo del grupo del torneo para unirse a su grupo como rival de facto. Letonia (Grupo A) eligió a Estonia; Finlandia (Grupo B), a Lituania; Chipre (Grupo C), a Grecia; y Polonia (Grupo D), a Islandia.



Los grupos son los siguientes:



Grupo A (Riga, Letonia)

República Checa

Estonia

Letonia (H)

Portugal

Serbia

Turquía



(Riga, Letonia) Grupo B (Tampere, Finlandia)

Finlandia (H)

Alemania

Gran Bretaña

Lituania

Montenegro

Suecia



(Tampere, Finlandia) Grupo C (Limassol, Chipre)

Bosnia y Herzegovina

Chipre (H)

Georgia

Grecia

Italia

España



(Limassol, Chipre) Grupo D (Katowice, Polonia)

Bélgica

Francia

Islandia

Israel

Polonia (H)

Eslovenia (Katowice, Polonia)

Los favoritos



Con su victoria en los Juegos Olímpicos de París 2024, el Team USA se afianzó en lo más alto de la clasificación internacional de la FIBA. Sin embargo, los cuatro siguientes puestos están ocupados por países europeos, y los cuatro serán cabezas de serie en el EuroBasket.

De cara al torneo, estos cuatro equipos destacan por encima del resto como primeros favoritos: Serbia (número 2 del ranking FIBA), Alemania (3), Francia (4) y España (5).

Serbia

Serbia está liderada por el tres veces MVP de la NBA Nikola Jokic (Denver Nuggets) y el veterano escolta de la NBA Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers). Esta generación dorada de serbios buscará ganar su primer gran título internacional, tras haber quedado segunda en el EuroBasket 2017 y en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023. En los Juegos Olímpicos del año pasado, Serbia desperdició una ventaja de 13 puntos en el último cuarto contra el Team USA en las semifinales en su camino hacia la medalla de bronce.

Alemania

Alemania, ganadora de la mencionada Copa del Mundo de 2023, llevará una de las listas más profundas a la competición. Liderados por el veloz escolta Dennis Schroder (Sacramento Kings) y el versátil alero Franz Wagner (Orlando Magic), los alemanes serán capaces de igualar el talento de cualquier equipo. Con jugadores experimentados en la Euroliga como el especialista defensivo Isaac Bonga (Partizán de Belgrado) y el tirador Andreas Obst (Bayern de Múnich), los germanos intentarán ganar su primer EuroBasket desde 1993.

Francia

Francia es otro de los equipos que busca superar el bache en la escena internacional. A pesar de tener varias medallas de plata en su vitrina de trofeos, no han ganado un gran torneo desde el EuroBasket 2013. Los franceses, sin embargo, deben lidiar con una letanía de ausencias, entre ellas las de Nicolas Batum (Los Ángeles Clippers) y Nando de Colo (LDLC ASVEL) por retirada, y Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) y Evan Fournier (Olympiacos Piraeus) por lesión.

Por suerte, para Les Bleus, una nueva y quizás aún mejor generación está en el horizonte, incluyendo a Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Alexandre Sarr y Bilal Coulibaly (Washington Wizards), elegidos en el Draft de la NBA. Sin embargo, la cara más notable de esta nueva generación, Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) se perderá el EuroBasket 2025 mientras continúa recuperándose de una trombosis venosa profunda.

España

España completa el Top 5 de la FIBA. Los vigentes campeones del EuroBasket y ganadores de cuatro de las últimas seis ediciones (2009, 2013, 2015, 2022) también cuentan con una plantilla renovada. Tras la retirada del capitán Rudy Fernández, el veterano Willy Hernangómez (FC Barcelona) tomará las riendas junto a su hermano Juancho (Panathinaikos). Pese a que no pudo disputar los partidos de la fase previa por lesión, el único jugador de la NBA en el roster español, Santi Aldama, finalmente disputará el EuroBasket 2025 tras haberse recuperado a tiempo. Quien sí se lo perderá, por lesión, será Alberto Abalde (Real Madrid), uno de los pilares del combinado nacional de España.

Los otros aspirantes



Aparte de los principales favoritos, habrá otros equipos sobre la cancha con talento de primer nivel que tratarán de conseguir dar la sorpresa. En particular, hay dos eternos candidatos al MVP de la NBA fuera de los "cuatro primeros" con esperanzas de arrebatarles la corona del EuroBasket a los favoritos.

El primero es el esloveno Luka Doncic (Los Angeles Lakers). El llamativo escolta, en los titulares recientemente por su plan de entrenamiento veraniego y su ya infame traspaso desde los Dallas Mavericks, ya tiene un título de EuroBasket en su haber. Su selección de Eslovenia ganó la edición de 2017, liderada por Doncic y el ex escolta de la NBA Goran Dragic.

Sin embargo, 2025 presenta un reto diferente para los eslovenos, que ahora no cuentan con ningún jugador de la NBA aparte de su estrella. Doncic abandonó el partido preliminar de Eslovenia contra Letonia el 16 de agosto por una contusión en la rodilla, aunque volvió a la alineación apenas tres días después en otra exhibición contra Gran Bretaña, donde anotó 20 puntos en los primeros 10 minutos camino de los 28 puntos, 10 asistencias, 6 rebotes y 3 robos.

La otra superestrella que juega para un no favorito es el griego Giannis Antetokounmpo. El fenómeno griego intentará llevar a su país a su primer título de EuroBasket desde 2005. Aunque, al igual que Doncic, su equipo no contará con ningún otro talento de la NBA, estará acompañado por jugadores de algunos de los mejores equipos de Europa. En concreto, sus compañeros del Olympiacos Kostas Papanikolaou, Giannoulis Larentzakis y Kostas Antetokoumpo (hermano de Giannis) jugarán en el equipo, así como los jugadores del Panathinaikos Kostas Sloukas, Dinos Mitoglou y Vassilis Toliopoulos.

Otro equipo que busca hacer ruido desde la sombra es Letonia. Además de contar con el campeón de la NBA Kristaps Porzingis (Atlanta Hawks), así como con los ex jugadores de la NBA Rodions Kurucs (Baskonia Vitoria) y Davis Bertans (BC Dubai), los letones tienen otra gran ventaja. Son un país anfitrión, lo que significa que jugarán la Fase de Grupos ante su público. Toda la fase eliminatoria se jugará en la capital letona, Riga, lo que significa que si avanzan, tendrían la ventaja de jugar en casa hasta el final.

Otras estrellas europeas de la NBA en el torneo son el finlandés Lauri Markkanen (Utah Jazz), el montenegrino Nikola Vucevic (Chicago Bulls) y el turco Alperen Sengun (Houston Rockets). Aunque es probable que sus respectivas plantillas carezcan de la profundidad necesaria para llegar lejos en la competición, su poderío estelar representa una oportunidad real para dar la campanada.

Una de las grandes ausencias del torneo es la del lituano Domantas Sabonis (Sacramento Kings), que ha decidido no jugar porque su mujer está esperando un hijo, según informa Basket News.

Otros jugadores de la NBA menos conocidos que jugarán el torneo con sus países de origen son el israelí Deni Avdija (Portland Trailblazers), el georgiano Goga Bitadze (Orlando Magic), el lituano Jonas Valanciunas (Denver Nuggets), el bosnio Jusuf Nurkic (Utah Jazz), el italiano Simone Fontecchio (Miami Heat) y el portugués Neemias Queta (Boston Celtics).

Cuándo y dónde ver



La fase de grupos tendrá lugar del 27 de agosto al 4 de septiembre, con seis partidos por jornada. El primer partido del día comenzará entre las 6:30 y las 8 a.m. E.T., mientras que los últimos partidos de cada día comenzarán a las 2:15 o 2:30 p.m. E.T.

La fase eliminatoria comenzará el 6 y 7 de septiembre con los octavos de final, luego los cuartos de final el 9 y 10 de septiembre, las semifinales el 12 de septiembre, y el tercer puesto y final el 14 de septiembre. Todos los horarios de los partidos eliminatorios están por determinar.

El torneo se podrá seguir en streaming con Courtside 1891, que ofrecerá los partidos a través de DAZN, su app o su página web. Para obtener acceso completo, los usuarios deben comprar Courtside 1891 Max, que cuesta 29,99 dólares para todos los partidos en directo y las repeticiones. De lo contrario, la versión gratuita solo da a los espectadores acceso a lo más destacado y a contenidos limitados. FIBA YouTube también ofrecerá varios partidos en directo y resúmenes.