El Barcelona se corona campeón del Trofeo Joan Gamper tras destrozar al Como

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de agosto, 2025

El Barcelona se hizo este domingo con el Trofeo Joan Gamper tras derrotar 5 a 0 al Como de Italia, en un gran partido en el Estadio Johan Cruyff donde demostró contar con la misma contundencia y capacidad ofensiva de la temporada pasada. Con esta victoria, el equipo azulgrana se corona campeón de uno de los trofeos más resaltantes de la pretemporada, demostrando que el gran futbol desplegado en la temporada 2024/25 sigue vigente.

El primer gol lo convirtió Fermín López al minuto 21, luego de una gran proyección que culminó con un poderoso zurdazo a ras de piso que se coló en el ángulo del guardameta Jean Butez. Catorce minutos más tarde, fue el mismo canterano culé el que marcó un auténtico golazo, tras ejecutar un preciso disparo con su pierna derecha desde fuera del área que terminó en el palo más lejano. No había terminado el primer tiempo y ya el encuentro tenía aroma a goleada, la cual terminó ocurriendo tras la inevitable irrupción de los dos mejores jugadores azulgranas de la temporada pasada.

Fiesta culé

Tan solo dos minutos después del segundo golazo de Fermín, Raphinha anotaría el 3 a 0, para que ya al minuto 42 Lamine Yamal sentenciara el encuentro tras una controversial jugada en la que el brasileño robó un balón dentro del área italiana, en lo que fácilmente podía haberse considerado falta ofensiva. Ya en el segundo tiempo, el 5 a 0 final lo marcaría nuevamente la perla Yamal tras recibir un pase raso de Fermín y ejecutar un zurdazo de primera con la suficiente rosca como para hacer inútil la estirada de un Butez que no tuvo nada que hacer en ninguno de los goles.

Además de mantener intactos los automatismos demostrados la temporada pasada, un detalle que no pasó desapercibido fue el buen partido del último refuerzo, Marcos Rashford. Si bien no anotó, el inglés mostró no solamente un gran despliegue físico en la posición de delantero centro, sino que supo atacar permanentemente los espacios, el cual es un detalle crucial en el estilo de juego del entrenador azulgrana Hansi Flick, quien tendrá en el canterano del Manchester United una opción interesante para todas las posiciones de ataque.