Mundial de Clubes: el Real Madrid sentencia al Pachuca; Juve y City hacen los deberes

Publicado por Víctor Mendoza 22 de junio, 2025

Doble golpe en la primera victoria de Xabi Alonso con el Real Madrid: eliminó al Pachuca de México y revivió en el Mundial de Clubes, que ya tiene dos nuevos equipos clasificados a los octavos de final: el Manchester City y la Juventus.

En un duelo clave en el Grupo H, los merengues se sobrepusieron a la expulsión del central Raúl Asencio a los siete minutos y a la nueva ausencia de Kylian Mbappé para derrotar 3-1 a los mexicanos en el Bank of America Stadium, en Charlotte.

A pesar de jugar la mayor parte del tiempo con un hombre menos, tras la roja mostrada al zaguero por cortar una opción de gol del venezolano Salomón Rondón, el Madrid recompuso el camino con goles del inglés Jude Bellingham (35), el turco Arda Güler (43) y el uruguayo Federico Valverde (70).

El mediocampista Elías Montiel (80) descontó para el Pachuca, que se convirtió en el primer equipo latinoamericano eliminado en el torneo.

Presunto acto racista contra Rudiger

El partido estuvo salpicado por un presunto acto racista contra el defensa alemán del Real Madrid Antonio Rüdiger.

En los minutos finales se registró un tumulto en el campo y el árbitro brasileño Ramón Abatti formó una X con los brazos: se activó el protocolo contra la discriminación racial de la FIFA.

El referí brasileño hizo el gesto luego de que a Rüdiger, de 32 años, se le viera molesto tras un intercambio de palabras con el también zaguero argentino Gustavo Cabral, capitán del Pachuca.

"Nos ha comentado algo Tony (Rüdiger) y apoyamos a Tony y vamos a ver. Creo que se activó el protocolo de la FIFA. Si ha sucedido, pues se toman las medidas", dijo el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, tras el final del juego.

"Es algo inaceptable (...) En el fútbol no hay tolerancia con eso y, si sucede, pues que tomen las medidas", agregó. "Esto es lo que Antonio nos ha dicho y le creemos. Se está investigando ahora".

Por su lado, el DT del Pachuca, el mexicano Jaime Lozano, dijo desconocer lo sucedido: "Me acabo de enterar por ti, me lo estás diciendo. No lo hablamos en el vestuario. No he hablado con Cabral sobre esto. No puedo darte una explicación al respecto porque es la primera vez que escucho esta noticia".

'Final' contra el Salzburgo

Tras un pálido estreno frente al Al Hilal (1-1), el sucesor de Carlo Ancelotti llevó a los españoles a la punta de la zona con cuatro puntos, los mismos que el Red Bull Salzburgo, que igualó 0-0 este domingo con el equipo saudita en el estadio Audi Field, en Washington.

El Real Madrid y el elenco austríaco se enfrentarán el jueves en una 'final' en Filadelfia en la última fecha del Grupo H (01H00 GMT del viernes), con el Al Hilal al acecho, que con dos puntos buscará un triunfo a la misma hora en Nashville ante el eliminado Pachuca para asegurar su lugar en la próxima ronda del torneo.

Juventus y City hacen los deberes

A la par de la resurrección del Madrid, la Juve de Igor Tudor goléo 4-1 al Wydad Casablanca con una exhibición de enmarcar de su joya Kenan Yildiz, protagonista de los primeros tres goles en el Lincoln Financial Field en Filadelfia.

Asimismo, en el mismo Grupo G, el Manchester City goleó sin piedad al conjunto de Emiratos Árabes Unidos Al Ain por 6-0. En el partido destacó el argentino Claudio Echeverri, quien en su primera titularidad con el equipo inglés clavó un golazo de tiro libre.

Ahora, el Manchester City y la Juventus definirán el primer lugar del grupo en la última jornada. De este grupo saldrán los rivales del Grupo H, donde el Real Madrid, el Salzburgo y Al Hilal todavía se disputan la clasificación.