EEUU contra Resto del Mundo: ¿solución para el All-Star Game?

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 18 de febrero, 2025

Este año, la NBA decidió modificar su juego más deslumbrante para hacerlo más novedoso y moderno. Con las expectativas de que atrajese una mayor admiración, no fue así y a la mejor liga de baloncesto del mundo le salió el tiro por la culata. El All-Star Game 2025 suscitó un número mayor de críticas que de alabanzas porque perdió ese espectáculo que tradicionalmente acostumbraba a ofrecer y dejó un duelo de más intensidad, como si se tratase de un enfrentamiento de la temporada regular o de los Play-offs.

En esta ocasión, para hacer olvidar el disparatado All-Star Game 2024 -en el que se recuperó el formato original de Este contra Oeste tras varios años siendo diferente, pero que fue muy juzgado por el resultado final (211-186)-, la NBA presentó un modelo diferente en el que los que se suponen que son los 24 mejores jugadores de la NBA se repartirían en tres equipos capitaneados por los exjugadores Shaquille O'Neal, Charles Barkley y Kenny Smith. A ellos se sumarían un cuarto plantel, que sería el ganador del Rising Stars Challenge. El cuarteto disputaría primero unas semifinales y, luego, la final. El roster que llegase a los 40 puntos, ganaría.

El diseño bocetado se ejecutó, pero no agradó a gran parte del mundo basket: ni a muchos de los aficionados, ni a muchos de los analistas, ni a los propios jugadores. Por ello, la NBA ya comenzó a escuchar diferentes propuestas para seguir buscando la fórmula perfecta para volver a hacer del All-Star Game uno de los eventos más esperados de la temporada y generar más expectación y atención. Y, sobre todo, para que deje al lado la intensidad que ya se ve durante el resto de la temporada y recupere la espectacularidad de antaño.

'All-Star World Game' o EEUU contra el Resto del Mundo

Aún es desconocido cómo será el próximo All-Star Game. Sin embargo, las ideas comienzan ya a salir de la cabeza de todo el planeta basket. Una de las sugerencias -que no es la primera vez que se plantea- es la de enfrentar a los mejores jugadores estadounidenses contra los mejores jugadores del resto del mundo, aprovechando que varios de estos últimos son grandes basquetbolistas que lideran importantes franquicias de la NBA. Algo así como hacer un 'All-Star World Game'.

En el All-Star Game 2025, siete jugadores internacionales fueron partícipes del evento: Alperen Sengun (Turquía), Pascal Siakam (Camerún), Victor Wembanyama (Francia), Karl-Anthony Towns (República Dominicana), Shai Gilgeous-Alexander y Zach Edey (Canadá), y Nikola Jokic (Serbia).

Seis de ellos están, como mínimo, en su segunda temporada en la NBA, con una experiencia ya contrastada. El séptimo, Edey, es rookie. Hay algunos casos -como Wembanyama (San Antonio Spurs)- que son los líderes de sus franquicias. También Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), quien está siendo el mejor jugador de esta temporada. Y Jokic, quien llevó a los Denver Nuggets a conquistar el primer Anillo de su historia en 2023.

Hay otros que no estuvieron en el All-Star Game 2025, como el esloveno Luka Doncic (Los Angeles Lakers), el griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), el canadiense Jamal Murray (Denver Nuggets), el camerunés Joel Embiid (Philadelphia 76ers), el finés Lauri Markkanen (Utah Jazz) o el lituano Domantas Sabonis (Sacramento Kings), entre otros. Jugadores que son capaces de demostrar grandes facultades sobre la pista y aspirar a estar en el evento.

Los jugadores respaldan la idea

Sobre la posibilidad de ver un duelo Estados Unidos-Resto del Mundo, algunos de esos internacionales ya se pronunciaron. Por ejemplo, después del All-Star Game 2025, Antetokounmpo -que no pudo disputarlo por lesión- afirmó que sería "el formato más interesante y emocionante".

"Me encantaría. Oh, me encantaría. Creo que sería el formato más interesante y emocionante. Seguro que me enorgullecería. Siempre compito, pero creo que eso me dará un poco más de jugo extra para competir, como tener a Shai, Jokić, Luka, Wemby, Towns, Sengun. ... Jugar contra los mejores jugadores de Estados Unidos, creo que sería divertido", dijo el griego, estrella de los Bucks.

Wembanyama, quien sí estuvo en el All-Star Game 2025, se posicionó en la misma línea que Antetokounmpo: "Me encantaría. Mi opinión es que tiene más sentido. Habría más en juego".

Consciente del nivel que demuestran los jugadores internacionales, el enfrentar a los mejores jugadores estadounidenses contra los mejores jugadores extranjeros en el próximo All-Star Game podría volver a generar la atención que merece y dar el espectáculo que ofrecía años atrás.