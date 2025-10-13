Publicado por Diane Hernández 13 de octubre, 2025

A propósito del centenario de Celia Cruz (21 de octubre de 2025), en Voz News conversamos con Rosa Marquetti, filóloga cubana, especialista en propiedad intelectual, investigadora, productora y musicógrafa, volcada a la obra de la 'Guarachera de Cuba'.

En la entrevista Una isla y una pena en la voz de Celia Cruz la especialista profundiza en temas relacionados con la identidad cultural, el legado de Celia Cruz y las complejidades históricas que rodean la figura universal de esta cantante cubana.

Marquetti aborda cómo la figura de Celia Cruz trasciende lo musical y se inscribe en la construcción de una memoria cultural colectiva en América Latina. Destaca que su voz —y la manera en que interpretaba los ritmos afrocubanos— ha sido nodo de múltiples lecturas simbólicas, ligadas a la diáspora, el exilio y la reivindicación étnica.

También reflexiona sobre la recepción contemporánea de Celia Cruz —cómo generaciones modernas la escuchan, reinterpretan o revalorizan— y sobre la responsabilidad de estudiosos, productoras, instituciones culturales y público para mantener viva esa memoria sin diluirla en meros íconos de consumo.