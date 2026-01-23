Nuevo libro: la apasionante historia de un palestino que huyó a Israel y se convirtió al judaísmo

Fragmento de la portada de 'De las tinieblas a la luz: el alma que escapó de Gaza' Captura de pantalla/ Amazon

Publicado por Virginia Martínez 23 de enero, 2026

Dor Shajar, quien nació en el seno de una familia musulmana en Gaza y escapó a Israel, donde se convirtió al judaísmo, publicó recientemente De las tinieblas a la luz: el alma que escapó de Gaza, la versión en español del libro en el que revela su dura y apasionante historia.

En el libro auobiográfico, que ya había sido publicado en hebreo e inglés, Shajar cuenta que nació en un entorno donde el odio hacia los judíos se inculcaba desde la infancia más temprana. En escuelas, medios de comunicación, calles y hasta en el hogar, el mensaje era uno solo: el enemigo debía ser destruido. Su propio padre lo torturaba brutalmente por negarse a odiar, por rechazar la idea de asesinar judíos y por soñar con una vida de paz y tranquilidad.

Todo cambió cuando Dor comenzó a trabajar en Israel. Allí conoció a judíos israelíes de carne y hueso: personas sin cuernos ni tres piernas, como le habían enseñado en Gaza, sino seres humanos comunes, muchos de ellos extraordinarios, amables y acogedores. Ese encuentro rompió el muro de mentiras en el que había crecido y abrió una grieta de luz en su vida.

Una serie de experiencias profundas lo llevaron a sentir una conexión espiritual con el pueblo judío. Convencido de que ese era su verdadero lugar, tomó la decisión más valiente de su vida: convertirse al judaísmo y establecerse en Israel, el hogar que siempre había sentido como suyo en el fondo de su alma.

El camino no fue fácil. Enfrentó obstáculos, injusticias, rechazos y sufrimiento. Pero, como él mismo transmite en su libro, cuando la meta es la luz, la libertad y la vida —dejar atrás el odio y la destrucción—, todo esfuerzo y dolor vale la pena.

Dor Shajar lleva años alzando la voz con claridad dolorosa: la sociedad palestina, tal como él la vivió, no ha ansiado genuinamente la paz. Ha sido educada para la muerte, el martirio y el odio, y solo responde al lenguaje de la fuerza. Tras los terribles acontecimientos del 7 de octubre de 2023, su mensaje se volvió aún más urgente. Hoy más personas lo escuchan, pero —insiste él— todavía no es suficiente.

Su testimonio autobiográfico ha sido traducido y editado por David Suárez y Leandro Fleischer, y cuenta con un prólogo de este último. El libro está disponible en Amazon tanto en formato físico como digital (Kindle).

La versión digital se puede descargar gratuitamente hasta el 24 de enero (2026). https://www.amazon.com/dp/B0GFXSBPQS/ref=tmm_kin_swatch_0

Esta es una historia de transformación personal, de romper cadenas de adoctrinamiento y de elegir la vida por sobre el odio. Un relato valiente y necesario en tiempos donde la mentira está a la orden del día.