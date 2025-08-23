La Administración Trump suspendió un proyecto eólico en Rhode Island por motivos de seguridad nacional

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de agosto, 2025

La Oficina de Gestión de Energía Oceánica de los Estados Unidos (BOEM) emitió este viernes una orden para detener todas y cada una de las actividades relacionadas con un proyecto de energía eólica en Rhode Island, citando motivos de seguridad nacional. En una carta enviada a la empresa danesa Ørsted, la cual opera el proyecto, la agencia indicó que la orden de suspensión buscaba “abordar preocupaciones relacionadas con la protección de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y la prevención de interferencias con los usos razonables de la zona económica exclusiva, las aguas internacionales y los mares territoriales”, añadiendo que “No podrán reanudar actividades hasta que BOEM les informe que ha completado la revisión necesaria”.

La orden emitida por el BOEM es la medida más reciente tomada por la Administración del presidente Donald Trump para desmantelar diferentes proyectos eólicos y solares a lo largo y ancho del país tras la aprobación del One Big Beautiful Bill, el cual limita los incentivos para energías renovables. Este último proyecto, llamado Revolution Wind, contaba con un plan de 1.500 millones de dólares aprobado durante la Administración del expresidente demócrata Joe Biden. La empresa encargada de este ha asegurado que el proyecto está completado en un 80% y proyecta su finalización para el 2026.

“Ørsted está invirtiendo en generación de energía estadounidense, mejoras de la red, infraestructura portuaria y una cadena de suministro que incluye la construcción naval y la manufactura en EEUU, con alcance a más de 40 estados. El proyecto Revolution Wind ya está empleando a cientos de trabajadores sindicalizados locales que apoyan actividades de construcción tanto en tierra como en alta mar. Los proyectos eólicos marinos de Ørsted en EE.UU. suman aproximadamente 4 millones de horas de trabajo sindical hasta la fecha, 2 millones de ellas en Revolution Wind. Ørsted está evaluando las posibles implicaciones financieras de este desarrollo, considerando una gama de escenarios, incluidos procesos legales”, comentó la compañía en un comunicado, en respuesta a la decisión tomada por la Administración Trump.

El Revolution Wind de la empresa danesa es el tercer proyecto detenido por la Administración Trump este año. A principios de agosto, el Departamento del Interior revirtió la aprobación de Biden al proyecto eólico Lava Ridge en Idaho, luego de suspender el proyecto Empire 1 Wind en Nueva York el pasado mes de abril.