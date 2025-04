Cuba: el régimen revoca la libertad condicional de los disidentes José Daniel Ferrer y Félix Navarro

Publicado por Williams Perdomo 29 de abril, 2025

El Tribunal Supremo de Cuba anunció este martes la revocación de la libertad condicional que había concedido en enero a dos destacados disidentes: José Daniel Ferrer y Félix Navarro.

La Justicia revocó "la libertad condicional a dos sancionados, del grupo de los 553, que incumplieron lo establecido en la ley durante el período de prueba al que estaban sujetos", señaló el Tribunal Supremo en un comunicado enviado a la prensa.

El tribunal subrayó que Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una organización opositora muy activa en la isla, no acudió a dos citas ante un juez de ejecución a las que había sido convocado por el tribunal provincial de Santiago de Cuba, donde vive.

"No sólo no se presentó, sino que dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial", precisó el Tribunal Supremo.

Un tribunal de la provincia de Matanzas también revocó la libertad condicional al disidente Félix Navarro, debido a que, "en franco irrespeto a la ley, en 7 ocasiones salió de su municipio, sin solicitar autorización del juez de ejecución".

Entre tanto, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba detalló en un comunicado obtenido por VOZ que “durante el operativo, la sede de la UNPACU fue completamente saqueada, en un acto represivo y arbitrario que demuestra el deterioro sistemático de los derechos humanos en la isla”.

“Este hecho constituye una muestra más del clima de persecución política y hostigamiento que enfrentan a diario quienes alzan su voz por la libertad y la democracia en Cuba”, agregó.