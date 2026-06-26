Horror en Francia: linchado, grabado y abandonado… así asesinaron a Louis, el joven de 17 años bajo tutela del Estado en Narbonne

Publicado por Carlos Dominguez 26 de junio, 2026

Un adolescente de 17 años llamado Louis murió este martes en el hospital de Perpiñán, tras permanecer cinco días en estado crítico. Fue víctima de una agresión brutal que, según las autoridades, había sido cuidadosamente planeada: lo atrajeron con engaño a un lugar aislado para golpearlo salvajemente hasta dejarlo inconsciente.

El fiscal de la República de Narbonne, Jean Philippe Rey, confirmó que la agresión fue premeditada: "Los elementos recogidos hasta esta etapa de la investigación tienden a establecer que estos hechos de particular gravedad eran premeditados".

El joven, que estaba bajo la tutela del sistema de protección a la infancia (Aide Sociale à l’Enfance), vivía en un hogar de acogida en Narbonne. Según las investigaciones reportadas por Le Parisien, no había sido colocado por orden judicial, sino a petición de su propia familia.

Emboscada, paliza filmada y abandono

Cinco jóvenes, tres menores de edad y dos mayores, conocidos entre sí a través de centros de acogida y ayuda a la infancia, le habrían tendido una emboscada el viernes 19 de junio para golpearlo salvajemente mientras filmaban la escena.

Una fuente policial reveló a Le Figaro que los sospechosos citaron a Louis, la víctima, esa misma noche en la plaza de la mediateca de Narbonne. El grupo se dirigió posteriormente hacia un sitio de construcción cercano, situado en las orillas del canal de la Robine en donde lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Según Rey, el sábado 20 de junio hacia las 9:10 am, la policía fue llamada a intervenir en una obra ubicada en el 15 del Quai d’Alsace, tras ser alertados por un obrero que había encontrado a un joven inanimado en el lugar.

El joven "presentaba equimosis en los ojos, múltiples hematomas en la frente, así como sangrado en la boca y en la nariz", añadió Jean Philippe Rey.

Los videos de la agresión, clave para identificar a los agresores

El fiscal de la República de Narbonne confirmó que unos vídeos que circulan por las redes sociales permitieron identificar a los cinco sospechosos. En las imágenes "se ve claramente a un grupo de varios jóvenes golpeando salvajemente a la víctima antes de abandonarla en el lugar, inanimada".

Según una fuente policial, Jordan S., de 16 años, Lucas P., de 17 años, Mathias T., de 17 años, Isaac P., de 18 años, y Kilian T., de 19 años, son los cinco sospechosos que han sido imputados por "tentativa de asesinato".

Todos han sido enviados a prisión provisional y arriesgan la reclusión criminal a perpetuidad.

Fuerte condena al asesinato de Louis en Narbonne

Por parte del partido de derecha Rassemblement National (RN), la líder Marine Le Pen reaccionó en X: "El calvario del joven Louis, de 17 años, linchado en Narbonne, revuelve el estómago y alimenta una inmensa cólera entre los franceses ante esta barbarie del día a día que ya no puede ser minimizada, relativizada ni ocultada".

"Louis, de 17 años, fue linchado hasta la muerte con una violencia inimaginable, filmado por sus agresores entre risas, dejado agonizante durante toda la noche y encontrado inerte sobre un sitio en obras en Narbonne", expresó el presidente del RN, Jordan Bardella.

Por su parte, Gabriel Attal, ex primer ministro de Francia y actual figura destacada del partido Renaissance, declaró:

"Ayer, Louis, un adolescente de 17 años, falleció en Narbonne. Atraído a una emboscada. Golpeado salvajemente. Abandonado a su suerte en un chantier". Attal denunció con dureza "a los verdugos" y "una violencia exacerbada en una parte de nuestra juventud".