El meteorólogo Albert Martínez explicó todo sobre el terremoto en Venezuela y recomendó qué hacer en estas situaciones

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de junio, 2026

La periodista Midifer Guerra entrevistó en el noticiero de Voz News al meteorólogo Albert Martínez sobre los dos terremotos que vivió Venezuela durante la tarde de este miércoles y que devastaron buena parte de la localidad de La Guaira y causaron estragos en la capital Caracas.

“La costa norte de Venezuela se encuentra en la unión de dos placas tectónicas que se mueven en horizontal y se rozan, de modo que se acumula energía y en algún momento se libera. Y en este caso se ha liberado con dos grandes terremotos que han producido grandes daños. […] Si estamos preparados y hemos hecho bien las cosas, como se hizo en Japón con un sismo de la misma intensidad, no ocurre nada porque se piensa en este tipo de temblores. [...] Es importante que la gente sepa que hacer en una situación como esta, uno no puede quedarse en la vivienda porque se puede caer encima. Tiene que salir a la calle y alejarse de la fachada porque pueden caer pedazos. Si podemos estar en un campo abierto es mejor porque es más fácil que nada nos caiga encima”, dijo Martínez.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.