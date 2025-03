El Tribunal Constitucional de Rumanía ratifica la exclusión de Calin Georgescu de las elecciones presidenciales

Publicado por Agustina Blanco 11 de marzo, 2025

El Tribunal Constitucional de Rumanía confirmó este martes la exclusión del candidato Calin Georgescu de las elecciones presidenciales programadas para los días 4 y 18 de mayo.

La decisión pone fin a las aspiraciones del político, quien había emergido como una figura prominente en el panorama electoral del país.

Según informó el canal de noticias Digi24, los jueces del Tribunal rechazaron de manera unánime los once recursos presentados por Georgescu contra la inhabilitación dictada el pasado domingo por la Oficina Electoral Central (BEC). Esta resolución implica que su candidatura queda definitivamente descartada, cerrando un capítulo de incertidumbre política que ha sacudido a Rumanía en los últimos meses.

Por su parte, Calin Georgescu utilizó su cuenta de X para expresarse al respecto:

“11 de marzo de 2025 – Hoy los amos decidieron: ni igualdad, ni libertad, ni fraternidad para los rumanos. ¡Viva Francia y Bruselas! ¡Viva su colonia llamada Rumania!

Mientras Estados Unidos vuelve a ser grande, Europa y Rumania, bajo dictadura, se han vuelto pequeñas y corruptas.

Nuestra indiferencia y la de nuestros socios se pagará con las almas de estas personas, aplastadas en estos momentos, pero les aseguro que las cosas no quedarán así! ¡El mal del sistema no vencerá, su mal no nos vencerá!

¡Somos el pueblo!

¡Somos Rumania!

Gracias.”

Antecedentes



Georgescu, de 62 años, sorprendió al país al ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 24 de noviembre de 2024, un resultado que desafió todas las expectativas y pronósticos. Sin embargo, pocos días después, el Tribunal Constitucional anuló el proceso electoral en su totalidad, argumentando que se habían detectado irregularidades significativas en la financiación de su campaña, así como indicios de injerencia rusa destinada a influir en el resultado. Esta decisión marcó un precedente histórico en los 35 años de democracia rumana, al invalidar unos comicios presidenciales por primera vez.

La Oficina Electoral Central, al justificar la reciente inhabilitación de Georgescu para las elecciones de mayo, señaló que la violación de las normas electorales por parte del candidato en noviembre fue el factor determinante que llevó a la anulación del proceso anterior. Según el organismo, permitirle presentarse nuevamente sería equivalente a ignorar el fallo del Constitucional, que estableció que Georgescu no respetó las leyes ni los principios democráticos durante su campaña.

Reacciones y tensiones

La exclusión de Georgescu ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores. A través de redes sociales, sus partidarios han convocado multitudinarias manifestaciones frente al Palacio del Parlamento y la sede del Tribunal Constitucional en Bucarest, para protestar contra lo que consideran una decisión injusta.

Simpatizantes de Calin Georgescu se manifiestan con banderas.AFP

Georgescu, quien según las últimas encuestas previas a su inhabilitación lideraba con un estimado 35% de intención de voto para la primera ronda del 4 de mayo, era visto como el favorito para avanzar a la segunda vuelta.

Contexto político y electoral

La anulación de las elecciones de noviembre y la posterior exclusión de Georgescu han puesto de manifiesto las tensiones existentes en Rumanía, un país miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN, frente a las acusaciones de interferencia extranjera. La campaña de Georgescu, que se destacó por su fuerte presencia en redes sociales como TikTok y su mensaje crítico hacia la UE, la OTAN y el apoyo a Ucrania, había ganado un respaldo significativo.

Con la candidatura de Georgescu descartada, el panorama electoral para mayo permanece incierto. El plazo para presentar nuevos candidatos vence el 15 de marzo, se especula que el líder del partido derechista y populista AUR, George Simion, podría intentar ocupar el espacio dejado por Georgescu. Sin embargo, su desempeño en las elecciones anuladas de noviembre, donde obtuvo solo el 13,9 % de los votos y quedó en cuarto lugar, sugiere que enfrenta un desafío considerable para consolidarse como una alternativa viable.

Implicaciones para Rumanía



La decisión del Tribunal Constitucional no solo redefine el rumbo de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, el actual presidente, Klaus Iohannis, permanecerá en el cargo hasta que un nuevo mandatario sea elegido. El país enfrenta un período de incertidumbre política en un contexto regional marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones con Rusia.