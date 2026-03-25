OpenAI cierra Sora, su app de creación de videos mediante inteligencia artificial

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, durante una conferencia. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 25 de marzo, 2026

La compañía tecnológica OpenAI anunció el fin de Sora, su plataforma de generación de videos mediante descripciones textuales, algo más de dos años después de que fuese presentado y tras unos seis meses activo.

A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, OpenAI, dirigida por el magnate tecnológico Sam Altman, informó del cierre de Sora.

"Nos despedimos de la app Sora. A todos los que crearon con Sora, la compartieron y construyeron una comunidad a su alrededor: gracias", escribió OpenAI en su perfil de X.

"Lo que crearon con Sora fue importante, y sabemos que esta noticia es decepcionante. Pronto compartiremos más información, incluyendo los plazos para la app y la API, así como detalles sobre cómo preservar su trabajo", añadió la compañía.

De acuerdo a la información reportada por AFP, OpenAi se centrará ahora en el desarrollo de herramientas profesionales de codificación y productividad antes de una posible introducción en bolsa este año.

The Walt Disney Company, que había concedido en diciembre una licencia de uso de imagen de sus personajes animados en Sora y se había comprometido a invertir $1.000 millones, cancelará su acuerdo con OpenAI tras el cierre de la aplicación, según informó The Hollywood Reporter.